La situation covid dans le département voisin est telle que désormais le port d'une protection est obligatoire pour quiconque circule à l'air libre. La mesure sera effective à compter de ce samedi 6 février.

Masque obligatoire sur toute la Moselle

Le préfet de la Moselle parle d'un «contexte dégradé» désormais pour évoquer la situation covid sur le plus peuplé des départements lorrains. En effet, depuis quelques jours, la Moselle voit flamber le nombre d'infections. Ainsi, le taux d’incidence atteint 275 cas pour 100.000 habitants sur sept jours glissants. Un ratio qui bondit même à 374,6 sur le territoire de Metz métropole (agglomération de 300.000 habitants). D'où ce choix annoncé, vendredi en début d'après-midi, de rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble du département.

A compter du samedi 6 février, toute personne de plus de 11 ans se devra d'avoir nez et bouche couverts quand elle sera au-dehors. Une décision du préfet Laurent Touvet qui étend donc le port du masque déjà de rigueur dans les transports en commun, commerces et tout établissement recevant du public.

Sachant que le dispositif est même élargi à l'ensemble des écoliers dès l’âge de 6 ans. Le couvre-feu en place (de 18h à 6h) reste applicable selon les mêmes modalités que ces dernières semaines.

Parmi les indicateurs préoccupants en Moselle, on retiendra le taux de positivité des personnes testées : 8% sur le département, 9,2% sur Metz métropole (quand il était de 2,14% au Luxembourg au dernier relevé du ministère de la Santé). Surtout, le taux d'occupation des lits en soins intensifs par des malades covid est de 83%, ce qui met sérieusement en péril le fonctionnement même des centres hospitaliers locaux.

Petit rappel : pour toute personne étrangère entrant sur le territoire français, un test PCR négatif peut être exigé. Des contrôles pouvant être organisés, et d'éventuelles sanctions tomber.

