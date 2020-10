L'inquiétude grimpe dans la métropole de Metz et ses environs en raison d'un taux d'incidence de la pandémie de covid-19 qui a flambé en une semaine. En conséquence, de nouvelles mesures s'appliqueront dans le département dès ce week-end.

Masque de rigueur à Metz, Thionville et Montigny

L'inquiétude grimpe dans la métropole de Metz et ses environs en raison d'un taux d'incidence de la pandémie de covid-19 qui a flambé en une semaine. En conséquence, de nouvelles mesures s'appliqueront dans le département dès ce week-end.

(DH et pj) - «La situation s'est subitement dégradée depuis une dizaine de jours. Nous entrons dans une zone dangereuse», a lancé Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, sur les ondes de France Bleu ce vendredi matin. Le représentant de l'Etat a ensuite indiqué, qu'en raison d'une situation sanitaire fortement dégradée depuis une dizaine de jours, «des mesures énergiques» devaient être prises. Et ce, dès ce week-end.

A 13h30, il a précisé les dispositifs à suivre désormais sur le département qui connait une subite tension notamment au niveau des lits de réanimation disponibles (plus que 30%). Maintenant certains événements pouvant rassembler jusqu'à 5.000 personnes (comme le salon Agrimax), le haut fonctionnaire a toutefois indiqué que bars et restaurants allaient devoir fonctionner sous un nouveau protocole. A savoir : six personnes par table maximum, avec la tenue d'un registre mentionnant l'ensemble des clients servis. Une mesure destinée à faciliter le tracing, en cas de contamination.

«A partir de samedi matin, sur la voie publique, interdiction des rassemblements de plus de six personnes, interdiction de tenir des fêtes familiales ou amicales dans des salles des fêtes, des salles de spectacle», a-t-il été aussi indiqué. En précisant toutefois que «dans ces lieux-là les réunions seront possibles à condition que les personnes restent assises, en occupant un siège sur deux, et qu'elles n'enlèvent jamais le masque». En clair, pas d'apéritif, ni de pot amical.

Pour compléter l'arsenal de précaution d'autres mesures vont être officialisées dans la journée. Il s'agit notamment du port du masque obligatoire dans les rues de Metz, mais aussi à Montigny ou Thionville. Des échanges avec les maires des villes en question auront lieu dans l'après-midi pour voir quand la mesure pourra être appliquée. Mais lundi au plus tard...

Pour rappel, la Moselle, désormais «zone rouge», avait été classée jeudi en «zone de vulnérabilité élevée». Selon les données communiquées par l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, ce jeudi, le taux d'incidence affichait 126,5 cas pour 100.000 habitants sur la semaine du 5 au 11 octobre. La semaine précédente, il était de moitié. En détail, pour la Moselle, ce taux est au-dessus du seuil d'alerte (90,6).



Le préfet a aussi indiqué qu'« il y a plusieurs degrés dans les zones rouges. Quand nous serons à 150, ce sera l'alerte renforcée et il y aura sans doute de nouvelles mesures à prendre». Certaines sont déjà tombées. Le marathon de Metz, qui devait se courir dimanche, est d'ores et déjà annulé. Quant au marché de Noël, sa tenue reste sujette à interrogations.

«On est en train d'imaginer avec les organisateurs des marchés de Noël différents où la consommation alimentaire ne sera pas possible debout», a conclu Laurent Touvet. Prenant exemple en cela sur les règles que compte appliquer la Ville de Luxembourg pour son Winterlights 2020.

