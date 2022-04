Malgré le leadership incontestable de la candidate d'extrême droite dans la région Grand Est, c'est Macron qui est plébiscité dans les communes frontalières avec le Luxembourg et le long de l'A31.

Analyse des résultats

Marine Le Pen en tête dans les quatre départements lorrains

Mélodie MOUZON Malgré le leadership incontestable de la candidate d'extrême droite dans la région Grand Est, c'est Macron qui est plébiscité dans les communes frontalières avec le Luxembourg et le long de l'A31.

Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont séduit les électeurs français résidant au Luxembourg. Le président sortant a raflé la mise, puisqu'il a engrangé 49% des voix, devançant largement le candidat de La France Insoumise avec ses 12,72% des suffrages. Voilà qui marque quelque peu un revirement à gauche, alors qu'en 2017, les électeurs français du Grand-Duché avaient plébiscité François Fillon juste après Emmanuel Macron. Valérie Pécresse n'a semble-t-il pas convaincu non plus sur les terres luxembourgeoises...

Le Luxembourg appelle à faire barrage à l'extrême droite Plusieurs politiciens luxembourgeois se sont exprimés sur les réseaux sociaux suite aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle .

De l'autre côté de la frontière, en Lorraine, Marine Le Pen a confirmé son ancrage dans le Grand Est, en s'imposant dans huit des dix départements que compte la région, à l'exception de l'Alsace, où le président de la République la devance.

Déjà en tête dans les quatre départements lorrains il y a cinq ans, la candidate d'extrême droite conforte son leadership. C'est à nouveau elle que les électeurs ont plébiscitée. En Moselle, elle arrive largement en tête, avec 30,37% des voix. En Meurthe-et-Moselle, elle a engrangé 27,49% des suffrages et 35,11% dans le département de la Meuse, tandis que dans les Vosges, la cheffe de file du Rassemblement national obtient 32,22% des voix.

Macron, le favori dans les grandes villes

Les résultats au sortir des urnes montrent que Marine Le Pen est la candidate des petites communes, tandis qu'Emmanuel Macron arrive en tête dans les grandes villes. L'un des autres enseignements à tirer de ce premier tour est le fait que les partis traditionnels, comme Les Républicains et le Parti socialiste, s'effondrent totalement.

Evoquant d'ailleurs «un séisme» pour sa «famille politique», qui a pratiquement divisé par cinq le résultat de François Fillon en 2017, le président de la région Grand Est Jean Rottner (LR), l'a annoncé sur Twitter: «Aucune ambiguïté, un seul choix, je voterai Emmanuel Macron au deuxième tour».

Les résultats dans plusieurs communes

Si on regarde les résultats d'un peu plus près, les communes frontalières à l'ouest (Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt...), traditionnellement communistes, ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon. Mais Marine Le Pen n'est jamais très loin...

Mont-Saint-Martin: Mélenchon 40,75%, Le Pen 21,79% et Macron 20,62%

Mélenchon 40,75%, Le Pen 21,79% et Macron 20,62% Longlaville: Mélenchon 33,17%, Le Pen 22,17% et Macron 22,64%

Mélenchon 33,17%, Le Pen 22,17% et Macron 22,64% Longwy: Mélenchon 29,04%, Macron 26,57% et Le Pen 22,33%

Mélenchon 29,04%, Macron 26,57% et Le Pen 22,33% Saulnes: Mélenchon 32,89%, Le Pen 26,77% et Macron 19,89%

Mélenchon 32,89%, Le Pen 26,77% et Macron 19,89% Villerupt: Mélenchon 28,84%, Le Pen 24,8% et Macron 23,93%

Mélenchon 28,84%, Le Pen 24,8% et Macron 23,93% Audun-le-Tiche: Mélenchon 27,73%, Macron 25,32% et Le Pen 22,99%

La carte de Meurthe-et-Moselle est dominée par le gris du Rassemblement national. Photo: AFP

Un peu plus vers l'est, dans le nord de la Moselle, c'est Emmanuel Macron qui sort grand gagnant de ce premier tour, comme en 2017. Le Pen se positionne derrière lui mais à une certaine distance.

Volmerange-les-Mines: Macron 36,14%, Le Pen 22% et Mélenchon 17,32%

Macron 36,14%, Le Pen 22% et Mélenchon 17,32% Kanfen: Macron 42,78%, Le Pen 19,07% et Mélenchon 10,38%

Macron 42,78%, Le Pen 19,07% et Mélenchon 10,38% Zoufftgen: Macron 43,98%, Le Pen 21,03% et Mélenchon 11,09%

Macron 43,98%, Le Pen 21,03% et Mélenchon 11,09% Roussy-le-Village: Macron 39,56%, Le Pen 21,01% et Mélenchon 11,87%.

A Mondorff, le trio de tête est quelque peu bousculé. Si Emmanuel Macron s'assure une première place confortable, Mélenchon s'installe à la seconde marche du podium et Zemmour fait une incursion à la 3e place, avec un score de 13,7%, soit près du double de score national.

Plus au sud, le long de l'A31, c'est aussi Emmanuel Macron qui arrive en tête, notamment dans les villes plus importantes, comme à Metz, où il a raflé la mise.

Thionville: Macron 33,17%, Mélenchon 20,63% et Le Pen 20,46%

Macron 33,17%, Mélenchon 20,63% et Le Pen 20,46% Bertrange: Macron 30,59%, Le Pen 26,62% et Mélenchon 17,34%

Macron 30,59%, Le Pen 26,62% et Mélenchon 17,34% Metz: Macron 30,40%, Mélenchon 27,19% et Le Pen 17,48%

Macron 30,40%, Mélenchon 27,19% et Le Pen 17,48% Montigny-lès-Metz: Macron 29,9%, Le Pen 22,62% et Mélenchon 20,15%

Emmanuel Macron a raflé la mise à Metz. Photo: AFP

Plus à l'est de la Moselle, c'est aussi Macron qui s'impose, devant Marine Le Pen.

Un taux d'abstention en progression en Moselle Si le taux d'abstention est finalement moins élevé que ce qui était redouté, il est cependant en progression en Moselle, où il s'établit à 28,19%. En Meurthe-en-Moselle, ce taux atteint 26,58% et dans la Meuse, il est de 25,29%, tandis que dans les Vosges le taux s'élève à 24,8%.

