Malgré le mauvais temps annoncé pour ce week-end, il y a de quoi sortir et se divertir en Grande Région.

-M- en concert à Amnéville et festival tattoos à Arlon

Au Luxembourg

• LuxExpo The Box accueille, durant deux jours, l'exposition internationale canine de la fédération cynologique luxembourgeoise. Un rendez-vous qui dure depuis plus de 50 ans. Différents concours figurent au programme et les visiteurs trouveront aussi toutes sortes d'informations, de conseils et d'équipements pour leur animal de compagnie. L'exposition est ouverte de 9h30 à 18h30 durant les deux jours et le prix d'entrée est de 7 euros pour un adulte.

Des concours canins sont au programme du Dogshow. Photo: Charlot Kuhn

• Le festival Eat it! va rythmer le week-end sur le parvis des Rotondes, dans la capitale. Au menu, des food trucks pleins de saveurs différentes, pour satisfaire et gourmands et les épicurieux. Rendez-vous samedi de midi à 22h et dimanche de midi à 18h pour en profiter.

Festival Eat it! aux Rotondes. Photo: Joaquim Valente

• On ne sait pas si le temps de ce week-end s'y prête vraiment (ou alors entre deux averses...), mais sachez que le Parc Merveilleux de Bettembourg a rouvert ses portes ce 25 mars, avec quelques nouveautés parmi lesquelles un aquarium d'eau de mer et des gîtes pour accueillir deux adultes et deux enfants. Et si ce n'est pas ce week-end, pourquoi ne pas en profiter durant cette quinzaine de vacances scolaires?



En France

• Matthieu Chedid, alias -M-, est sur la scène du Galaxie d'Amnéville ce samedi soir. Nul doute que l'artiste multifacette va, une fois de plus, enflammer la salle et ses fans. Des places sont encore en vente, aux prix de 35, 55 et 72 euros sur le site Internet du Galaxie.

• On n'aurait pas misé un centime d'euro là-dessus à l'automne dernier, mais le FC Metz est toujours un candidat à la montée en Ligue 1. Le sprint final de la saison est lancé et les hommes de Laszlo Bölöni reçoivent Laval ce samedi à 19h au stade Saint-Symphorien. L'objectif est simple: gagner, bien sûr, pour continuer à figurer dans le wagon de tête. Les billets sont en vente ici.

• Les Journées européennes des métiers d'art 2023 (Jema 2023) se déroulent ce week-end et, dans toute la région Grand Est, le programme est riche. Il y a par exemple, ce samedi, un atelier de remplissage et de décoration à la Manufacture des Emaux de Longwy. Ou encore, samedi et dimanche, au musée de la Cour d'Or à Metz, un programme dédié aux métiers de la pierre et intitulé «Des bâtisseurs de cathédrales au numérique». Pour découvrir le programme complet des Jema 2023, il y a une carte interactive ici.

En Belgique

• A Arlon, le Hall Polyvalent accueille, samedi et dimanche, la convention internationale «Arel Tattoo Show». Au programme: des stands de tatouages bien sûr et des rencontres avec les artistes, mais aussi ces concours et des concerts. L'entrée est de 12 euros pour une journée et 20 euros pour deux jours, elle est gratuite pour les moins de 12 ans.

• Toujours à Arlon, et toujours samedi (de 11h à 19h) et dimanche (de 10h à 17h), Le Palais abrite quant à lui un marché Vintage où l'on trouvera des vêtements streetwear, des chaussures sneakers ou encore de la décoration. L'entrée est de deux euros.

En Allemagne

• Fans de jeux vidéos old school sur Super Nintendo ou Sega Megadrive? De Mario, Luigi ou Zelda? Adeptes de cosplay? Alors la 10e édition de la Retrobörse Saar est faite pour vous. Elle a lieu ce samedi 1er avril à la Hermann-Neuberger Halle de Völklingen, et l'entrée est de 6 euros (gratuite pour les moins de 12 ans).

• Le parc des expositions de Trèves accueille, à partir de ce samedi 1er avril et jusqu'à la fin du mois, tout un univers dédié aux enfants. Hüpfburgenland 7 Welten, ce sont des châteaux gonflables et autres structures ou les enfants peuvent sauter, glisser, s'amuser. Les horaires d'ouverture et les tarifs sont disponibles ici.

• Parmi les bijoux patrimoniaux et architecturaux de Trèves, il y a la cathédrale Saint-Pierre, ou plutôt le Trierer Dom comme on dit outre-Moselle. Pour découvrir le lieu dans ses moindres détails, et même en connaître quelques secrets, une visite guidée est proposée ce samedi à 14h. On peut réserver sa place ici.

