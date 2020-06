Cette semaine marque l'échéance pour les déclarations des revenus en ligne dans l'Hexagone. Les résidents de Meurthe-et-Moselle ont jusqu'à ce lundi à 23h59 pour l'effectuer, ceux de la Meuse et de Moselle disposent jusqu'à jeudi à 23h59.

Grande Région 1

Lorrains, à vos déclarations d'impôts!

Cette semaine marque l'échéance pour les déclarations des revenus en ligne dans l'Hexagone. Les résidents de Meurthe-et-Moselle ont jusqu'à ce lundi à 23h59 pour l'effectuer, ceux de la Meuse et de Moselle disposent jusqu'à jeudi à 23h59.

(JFC) - En France, comme ailleurs, c'est la même rengaine chaque année. Plus ou moins fastidieuse à remplir, la déclaration en ligne est désormais obligatoire pour tous les usagers dont l'habitation principale est équipée d'un accès internet. Mais, si déclarer en ligne permet de bénéficier d'un délai supplémentaire, les dates limites varient en fonction du numéro de département. Ainsi, pour les contribuables qui résident dans les départements 20 à 54, la date limite a été fixée à ce lundi à 23h59. Les habitants des départements 55 et jusqu'au 974/976 disposent quant à eux jusqu'à jeudi à 23h59.

Autrement dit, Meusiens et Mosellans jouissent de 72 heures de plus que les Meurthe-et-Mosellans. Quant aux foyers qui remplissent encore leur déclaration sur papier, ils ont jusqu'à vendredi pour faire parvenir par courrier leur déclaration à l'administration fiscale. Si le prélèvement à la source est d'application depuis l'année dernière et facilite la procédure, il est cependant toujours nécessaire de déclarer ses revenus en ligne. L'objectif est de faire le bilan de l'année écoulée en plus de mettre à jour le taux de prélèvement à la source. Ainsi, il reste possible pour le contribuable de bénéficier d'un éventuel remboursement.

De plus, si l'épidémie de coronavirus et le confinement ont permis aux contribuables de bénéficier d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, ils ont supprimé la possibilité de se rendre directement dans un centre des impôts. En contrepartie, la direction générale des finances publiques a renforcé ses moyens humains et techniques pour accompagner les contribuables qui en auraient besoin. Outre le décalage d'un mois pour effectuer sa déclaration, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics dit avoir donné des «instructions de bienveillance et de mansuétude» sur d'éventuels retards dans certains territoires.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.