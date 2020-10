Avec une perte de chiffre d'affaires estimée à 90% pour 2020, la région Grand Est, propriétaire et gestionnaire du site, lance deux vagues de licenciements. L'objectif étant de se séparer d’un peu plus d’un quart des 79 salariés.

Lorraine Airport en pleine zone de turbulences

(ASdN) - En difficultés depuis le début de la pandémie, l'aéroport de Metz-Nancy se retrouve contraint de réduire la voilure. Face à un manque à gagner de 4,3 millions d'euros, la direction prévoit en effet un plan de 22 suppressions de postes sur les 79 salariés du site.

Ces licenciements se feront en deux vagues. Les possibilités de reclassement seront néanmoins limitées, l'aérien étant en grande difficulté partout. «Un choc», estime ce mardi Frédéric Perrot, secrétaire CGT de l'aéroport lorrain, au Républicain Lorrain.

Lorraine Airport proche du crash La nette diminution des liaisons envisagée par la filiale d'Air France, HOP, pourrait faire chuter d'un quart la fréquentation de l'aéroport situé non loin de Metz. Un choc possiblement fatal.

Par rapport à l'an dernier, les pertes sont estimées à près de 90%, révèle le directeur Yves Loubet, à la tête de l'aéroport depuis juillet 2019. En 2020, seuls 36.500 passagers sont en effet venus à Louvigny contre 265.000 l'année dernière.

Les perspectives à court terme ne sont pas plus réjouissantes. Seule la compagnie Twin Jet est présente et effectue des rotations vers Lyon.

Créé il y a 29 ans, l'aéroport lorrain a toujours peiné à trouver son équilibre économique. François Grosdidider, président de Metz Métropole, se dit néanmoins prêt à aider. A une condition toutefois : «la Région doit manifester son intention de pérenniser cet équipement, ce qui n’est pas encore très clair.»

L'aérien luxembourgeois se cherche un cap Pour la troisième fois, ce 7 octobre, Etat, syndicats et patronat se retrouvent autour de la table pour évoquer le sort à réserver aux personnels Luxair, Cargolux et Luxairport. Quelque 4.800 emplois en plein brouillard sur leur avenir.

Le Luxembourg n'échappe pas à cette crise, en témoigne la tripartite sectorielle organisée mi-juillet pour envisager le sort à réserver aux salariés de Luxair, Luxairport et CargoLux. Mais six semaines plus tard, à savoir fin août, l'aéroport luxembourgeois avait finalement annoncé ne procéder à aucun licenciement.

