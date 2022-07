Jeudi, des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs vont suivre l'arrivée de la 6e étape du Tour de France à Longwy. Dans la cité des émaux, le personnel municipal s'active pour donner à la ville sa plus belle image.

Arrivée d'étape jeudi

Longwy se pare de jaune avant l'arrivée du Tour de France

Pascal MITTELBERGER Jeudi, des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs vont suivre l'arrivée de la 6e étape du Tour de France à Longwy. Dans la cité des émaux, le personnel municipal s'active pour donner à la ville sa plus belle image.

Au sommet de la côte de Pulventeux, 800 m à 12,3% de moyenne entre Réhon et Longwy, Dominique est en sueur. Il ne porte pas de maillot jaune, sa tenue est orange ; il ne tient pas le guidon de son vélo entre ses mains, plutôt sa débroussailleuse.

Les cinq dernières visites du Tour de France en Lorraine Longwy, à la frontière avec le Luxembourg, sera en fête jeudi. La cité des émaux est le théâtre de l'arrivée de la sixième étape du Tour de France cycliste. Avant l'événement, retour sur les derniers passages de la Grande Boucle en Lorraine.

En ce mardi matin ensoleillé sur la cité des émaux, Dominique, ouvrier municipal à la Ville de Longwy, s'active pour faire table rase des herbes folles qui longent une clôture. Sur le grillage sont fixés des parapluies jaunes, une longue banderole jaune et blanche ainsi que quatre panneaux de bois représentant des cyclistes. Dans l'ordre, le jaune, le blanc à pois rouges, le vert et le blanc.

On veut donner une belle image de la ville. François, ouvrier municipal, en train de tailler des bambous

Ces mêmes décorations ont fleuri en différents endroits de Longwy ces dernières semaines, pour accueillir le Tour de France ce jeudi 7 juillet. Ces derniers jours, les ouvriers municipaux sont à l'œuvre pour apporter la touche finale, aux espaces verts notamment. «Il faut que ce soit nickel, lâche Dominique avec le sourire. Ce mercredi, on bouclera toute la ville avec des barrières, des blocs de béton.» François, un collègue de Dominique, est quant à lui occupé à l'une des entrées de l'enceinte de Longwy, le long des remparts de la citadelle de Vauban. Sa mission: tailler les bambous. «Je coupe les pousses, il faut que ce soit propre. On veut donner une belle image de la ville !»

4 Les préparatifs en ville

Dominique, ouvrier municipal, passe la débroussailleuse le long du parcours. François, autre ouvrier municipal, et ses collègues taillent et nettoient les bacs de bambous situés dans la dernière ligne droite.

Horaires de passage et stationnement à Longwy La 6ᵉ étape du Tour de France, ce jeudi 7 juillet, sera lancée à 12h05 à Binche, en Belgique. Le peloton franchira la frontière et retrouvera la France un peu avant 14h. Il entrera en Lorraine, dans le département de la Meuse, vers 15h, puis sera en Meurthe-et-Moselle entre 16h30 et 16h50, selon l'allure des coureurs. La commune de Longuyon sera traversée dans ce créneau-là, et la côte de Montigny-sur-Chiers est au programme dans la foulée. Le peloton sera au pied de la côte de Pulventeux peu après 17 h au plus tôt et vers 17 h 35 au plus tard. À noter que la Caravane du Tour emprunte le parcours environ 1 h 30 avant le peloton. À noter que circuler et stationner à Longwy sera compliqué ce jeudi. Un certain nombre de rues sont neutralisées. La Ville de Longwy a édité un plan recensant les parkings disponibles pour le public.

Des préparatifs mais pas encore d'effervescence populaire

Pour cela, Longwy a décliné la couleur jaune sous différentes formes: un grand «2022» encadré par deux vélos trône sur le belvédère qui domine le bas de la commune; l'inscription «Longwy aime le vélo» a été peinte sur le bitume dans différentes rues qu'empruntera le peloton; une nuée de parapluies suspendus recouvre la voie piétonne Aristide-Briand au cœur de l'enceinte fortifiée; les photos des différents vainqueurs d'étape à Longwy s'affichent en grand sur les remparts. La légende luxembourgeoise François Faber a même droit à un double hommage, puisqu'il s'est imposé dans la cité des émaux en 1913 puis 1914, un an avant sa mort sur le front lors de la Première Guerre mondiale.

10 Longwy en jaune

Sur les remparts à l'entrée de l'enceinte fortifiée de Longwy, les photos des anciens vainqueurs d'étape sont affichées en grand. Parmi les anciens vainqueurs d'étape à Longwy, on trouve la légende luxembourgeoise François Faber. Longwy aime le vélo et le fait savoir jusque sur le bitume. Différents endroits de la ville sont parés de jaune. Même le monument aux Morts. Rue Aristide-Briand, des parapluies jaunes ont été suspendus. Le belvédère qui domine Longwy-Bas est décoré à la couleur du Tour. L'arrivée sera jugée rue Mercy, juste à côté de la place Darche. Pour l'instant, seule une inscription à la peinture jaune signale la ligne.

Longwy est donc prête à accueillir le Tour de France et pourtant, place Darche, où sera jugée l'arrivée de la 6e étape, un élément, et non des moindres, n'est pas encore présent: l'effervescence populaire. Cela ira certainement crescendo ce mercredi et surtout jeudi mais ce mardi, seuls les panneaux d'interdiction de stationnement rappellent que le grand jour approche.

Le casse-tête du stationnement pour les habitants

Au centre de la place, dans le Puits de Siège de la citadelle qui abrite l'office de tourisme, on répond néanmoins à de nombreuses sollicitations. «Aussi bien des locaux qui viennent nous voir ici que des personnes de l'extérieur qui nous contactent par téléphone, précise-t-on. Les gens veulent avoir des infos sur le tracé de la course, sur les possibilités de stationnement.» Pour répondre à ces questions, l'office de tourisme tient un petit dépliant pratique à disposition.

Le stationnement, voilà un sujet qui hérisse un peu le poil à Longwy. En plusieurs endroits de la ville, le stationnement sera interdit à partir de ce mercredi midi. Dans les rues empruntées par le parcours, évidemment, mais aussi dans de très nombreuses rues adjacentes. La place Darche, elle, est réquisitionnée par le grand barnum du Tour de France: podium, camions, bus des équipes... Cela ne fait pas les affaires des commerçants qui l'entourent. Certains garderont le rideau baissé jeudi.

Trois «points chauds» où voir les coureurs de près Le parcours final de cette 6ᵉ étape du Tour de France entre Binche, en Belgique, et Longwy, sera rythmé par trois difficultés qui pourraient bien surprendre certains coureurs.

• A 15 km de l'arrivée, la côte de Montigny-sur-Chiers : 1,6 km à 4,4% de moyenne.

• A 5 km de l'arrivée, la côte du Pulventeux entre Réhon et Longwy (rue de Boismont) : 800 m à 12,3 % de moyenne.

• Dans les deux derniers kilomètres, la côte des Religieuses (rues du Général-Pershing, de la Banque, avenues de la République et du Général-de-Gaulle) : 1,6 km à 5,8% de moyenne, avec un passage à 11%.

3 La côte de Pulventeux

Située à cinq kilomètres de l'arrivée, la côte de Pulventeux, entre Réhon et Longwy, risque de surprendre plus d'un coureur par sa déclivité.

Au café L'Appartement, situé à deux coups de pédale de la ligne d'arrivée, on fait plutôt le choix des horaires décalés, en s'appuyant sur l'expérience de 2017, quand Longwy a été ville d'arrivée pour la dernière fois. «On va rester ouvert tard mercredi soir car les équipes techniques arrivent pour installer le village du Tour. Et ils consomment bien une fois qu'ils ont fini leur travail. Il y a cinq ans, ça avait très bien tourné», sourit Thomas, serveur du bar. «Jeudi, on sera fermé jusqu'à 17h, car avec les barrières, pas grand monde ne pourra accéder au café. On rouvrira à la fin de la course, une fois que les gens pourront à nouveau circuler.»

Nul doute qu'une fois que le vainqueur de l'étape longovicienne aura été célébré sur le podium, la fièvre du Tour se prolongera encore quelques heures, dans la lignée d'une journée de fête.

