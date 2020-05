Avec la crise, de nombreux secteurs d’activité ont dû redoubler d'inventivité. C'est ainsi que dans le bassin de Longwy une usine de protections buccales verra le jour et que, de l'autre côté de la frontière, un menuisier belge réalise désormais des parois en plexiglas pour les commerces.

Longlaville produira des masques pour le Luxembourg

(DH) - Le déconfinement est amorcé dans de nombreux pays européens mais le covid-19 s'est invité dans nos vies pour de longs mois encore. Protections buccales et mesures sanitaires restent donc à l'ordre du jour. Une catastrophe pour les uns, un terreau propice aux initiatives pour d'autres. C'est ainsi qu'une usine de fabrication de masques va voir le jour dans le bassin de Longwy avec des débouchés tout trouvés: la France, la Belgique et le Luxembourg. Par ailleurs, de l'autre côté de la frontière, à Chiny plus précisément, un artisan réalise des parois en plexiglas pour les commerces.

Vestige des aciéries du bassin de Longwy, les Soufflantes de Longlaville vont retrouver un souffle de vie. Et cela après près de 40 ans de sommeil forcé. A l'initiative d'un entrepreneur local, le site devrait produire 600.000 protections buccales par jour à partir du 20 juillet, selon le Républicain Lorrain. Une production qui devrait bondir à trois millions d'unités quotidiennes au mois d'octobre selon les estimations de l'investisseur meurthe-et-mosellan à l'origine du projet.

L'usine de Longlaville qui accueillera la fabrication de masques.

Ce dernier, Jean-Luc Doucet, a déjà injecté plus de six millions d'euros dans ce projet. Cinq autres millions pourraient suivre si les débouchés se confirment. De même le nombre de salariés devrait suivre la courbe de la production. A ce jour, trois employés sont chargés de la mise en place des infrastructures. Une douzaine pourrait les rejoindre le mois prochain alors qu'à terme près de 60 salariés sont envisagés.

Autre initiative, côté belge cette fois, dans la commune de Chiny, un menuisier indépendant a choisi de réaliser des parois en plexiglas pour les commerces qui, pour leur réouverture, doivent désormais respecter de nouvelles mesures sanitaires. Et le succès est au rendez-vous pour Sylvain Guillaume, un Gaumais de 24 ans. «Tout a débuté lorsque j'ai entendu à la radio une personne expliquant que les commerçants pourraient placer des vitres en plexiglas dans leurs magasins afin d'éviter la transmission du virus», indique-t-il à La Meuse.

«Toutes mes activités étaient à l'arrêt donc je me suis dit que cela pouvait être une bonne alternative et tout s'est enchaîné à une vitesse folle», commente celui qui a déjà reçu près de 150 commandes.

