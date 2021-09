Seize ans après son lancement, la piste de ski indoor passe entre les mains du groupe SnowWorld qui gère déjà ce type d'équipements aux Pays-Bas et en Allemagne. En espérant une réouverture prochaine après un an et demi sans descente...

Grande Région 2 min.

Loisirs

Le Snowhall d'Amnéville change de piste

Patrick JACQUEMOT Seize ans après son lancement, la piste de ski indoor passe entre les mains du groupe SnowWorld qui gère déjà ce type d'équipements aux Pays-Bas et en Allemagne. En espérant une réouverture prochaine après un an et demi sans descente...

Que de changements en 2021 pour la zone de loisirs d'Amnéville, au nord de Metz. Une nouvelle direction pour le zoo, la reprise du Pôle thermal par le groupe Arenadour et maintenant l'arrivée tout schuss d'un nouvel actionnaire pour le Snowhall. Ainsi, la piste de ski indoor vient d'être confiée à la société néerlandaise SnowWorld. Une «concession de services», pour une durée de huit ans, qui prendra effet début novembre.

Fermée depuis le début de la crise covid, l'installation avait été confiée depuis 2018 à LaBelleMontagne. Une société bien connue en Lorraine puisque gérant déjà plusieurs stations de ski dans les Vosges (mais aussi dans les Alpes). Mais difficile pour l'investisseur de faire face aux charges du Snowhall lorrain qui s'accumulaient alors qu'aucune recette ne pouvait être perçue, faute de visiteurs. Il est ainsi question, par exemple, d'une note de 50.000 euros/mois d'électricité pour maintenir les installations à température.

Unique! 620 mètres de descente, 35 m de large et 90 m de dénivelé : ne cherchez pas, il n'y a pas d'équivalent en France. La piste indoor d'Amnéville, ouverte en 2005, est la seule dans tout l'Hexagone.



Après avoir dénoncé le bail liant LaBelleMontagne auprès de la Société publique locale Direction Amnéville, un nouveau candidat a donc été retenu. Là aussi, il s'agit d'un acteur connu dans le monde de la glisse. En effet, SnowWorld gère actuellement six stations de ski en intérieur, en Allemagne comme aux Pays-Bas. Voilà qui a rassuré les propriétaires du lieu qui espèrent voir la structure rouvrir au plus vite, compte tenu des nouvelles possibilités liées au pass sanitaire en France.

Dans son offre, le groupe néerlandais s'est aussi engagé à développer de nouvelles activités sur le site, en plein air cette fois mais toujours en relation avec la glisse.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.