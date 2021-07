D'un côté le port de plaisance de Remich, de l'autre la base nautique de Basse-Ham et entre les deux? Mille choses à découvrir pour qui téléchargera l'appli NAVI MOSEL' et empruntera la Moselle en bateau, à pied ou à vélo.

Grande Région 1

Loisirs

Entre deux ports, mon cœur balance

C'est fou ce qu'il y a à voir et à faire en longeant la Moselle entre Remich et Basse-Ham. Et même plus précisément entre les pontons du port de Schwebsingen et les anneaux de celui de Nautic'Ham inauguré en 2017. Car au-delà de la Moselle qui permet aux bateaux de plaisance de relier les deux embarcadères, quantité de points d'intérêt ponctuent les 20 km de navigation ou de randonnée pédestre ou cycliste le long du chemin longeant la rivière.

Et pour ne rien louper, rien de tel que de sortir son téléphone et consulter la toute nouvelle appli NAVI MOSEL' dont l'objectif est de promouvoir le tourisme fluvial sur cet axe. Facilement, le curieux a ainsi à portée de main l'ensemble des balades, des adresses gourmandes et des sites remarquables du secteur.

Accessible aussi bien en allemand qu'en français ou en anglais, le contenu de l'appli défile ainsi au gré des écluses (Apach, Koenigsmacker et Thionville). Indiquant notamment à tous les marins d'eau douce là où ils peuvent s'amarrer, disposer d'une aire de carénage ou quelques services sont proposés autour de la capitainerie des deux installations nautiques. Mais le promeneur, les familles, trouveront tout aussi bien les pharmacies, commerces, bars et autres caves pouvant leur être utiles ou agréables.

On notera au passage que la commune de Remich vient juste de donner son accord pour la construction du centre national d'aviron, au port de Schwebsingen. Le bâtiment, en acier, sera érigé directement sur la Moselle. Il comprendra un hall de stockage pour les embarcations sportives en rez-de-chaussée, deux bureaux, une salle de formation avec des équipements de fitness, un local pour le stockage du matériel d'entretien, des toilettes et une terrasse. Les rameurs pouvant aller se doucher dans les vestiaires de la capitainerie.

Les coûts de construction s'élèvent à près de 1,4 million d'euros. La commune participera à hauteur de 30% au projet, le ministère des Sports réglant le solde. Un futur point d'intérêt à intégrer dans l'appli!

