Liaison Luxembourg-Thionville

Les CFL réparent plus vite que prévu

Patrick JACQUEMOT Annoncée ce lundi matin pour "mercredi au mieux", la reprise de la circulation des trains entre Luxembourg et Thionville s'effectuera dès mardi après-midi. Fini les bus de substitution pour les frontaliers et usagers du TGV.

Deux pannes en dix jours seulement. Pas de doute, le poste de Bettembourg n'aime guère les fortes averses. Et comme il a beaucoup plu à nouveau ce samedi 24 juillet, les installations CFL de ce point stratégique du réseau ferroviaire frontaliers ont pris l'eau. D'où une interruption des TER et TGV entre Grand-Duché et sillon lorrain (Hettange-Grande et Thionville en particulier). Mais, en ce lundi soir, voilà la Compagnie des chemins de fer luxembourgeois qui annonce : «Un rétablissement progressif de la circulation ferroviaire en direction et en provenance de Thionville pourra avoir lieu mardi 27 juillet en début d’après-midi.»

L'information sera appréciée des passagers empruntant quotidiennement la ligne 90 ou les voyageurs désirant rejoindre Paris en train car, ce lundi matin encore, le scénario le plus optimiste parlait d'une reprise des navettes pour mercredi. Voilà donc quelques heures de grappillées qui seront saluées par les voyageurs.

Visiblement, les équipes mobilisées depuis samedi après-midi ont asséché et remis en état plus vite que prévu le poste à relais du triage de Bettembourg qui avait été inondé. Selon les CFL, les techniciens effectuent désormais «des tests pour assurer un fonctionnement irréprochable».

