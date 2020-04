Alors que l’Allemagne, la Belgique et la France organisent progressivement le retour à l’école se pose désormais la question des prochaines vacances scolaires et de la rentrée de septembre. Tour d’horizon des décisions prises au Luxembourg et chez nos voisins.

Grande Région 4 min.

Les vacances d’été se dérouleront bien en Grande Région

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Alors que l’Allemagne, la Belgique et la France organisent progressivement le retour à l’école se pose désormais la question des prochaines vacances scolaires et de la rentrée de septembre. Tour d’horizon des décisions prises au Luxembourg et chez nos voisins.

Les vacances d’été seront-elles maintenues? Des cours seront-ils organisés aux mois de juillet et août? L’école reprendra-t-elle comme prévu en septembre? Les élèves de la Grande Région n’ont pas encore tous retrouvé les bancs de l’école et voilà que les questions s’accumulent quant à la suite du calendrier scolaire de l’année 2020. Si le flou demeure, les autorités luxembourgeoises, françaises, belges et allemandes lèvent toutefois progressivement – et prudemment – le voile.

En France

«Un peu de patience et de prudence». Voici le message de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français, qui affirmait mi-avril ne pas être en mesure de savoir «de quoi le monde sera fait au mois de juillet ou d'août». Si les incertitudes demeurent quant aux vacances d’été, une chose est sûre, elles seront bien maintenues.

Jean-Michel Blanquer a en effet confirmé sur BFMTV mercredi matin que les dates restaient inchangées, précisant que celles-ci restaient un «point de repère». Elles se tiendront donc, comme prévu, du 4 juillet au 1er septembre.



Jean-Michel Blanquer: "On ne change pas la date des vacances d'été pour les élèves" pic.twitter.com/JRDmhoWfDz — BFMTV (@BFMTV) April 29, 2020

Le ministre de l’Education nationale a toutefois ajouté travailler à des «vacances apprenantes». Concrètement, les élèves «qui ont accumulé du retard» pourront bénéficier de modules de soutien scolaire. Les services du ministère réfléchissent par ailleurs à de «nouveaux concepts» de colonie de vacances.



En Belgique

Dès le 18 mai, voire le 15 en Flandre, les écoliers belges reprendront progressivement le chemin de l’école a annoncé en fin de semaine dernière la Première ministre Sophie Wilmes, suite aux décisions du Conseil national de sécurité.

En revanche, le flou perdure en ce qui concerne les dates des vacances d’été, initialement prévues du 1er juillet au 31 août. La ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, affirmait toutefois, fin mars, écarter la piste d’une prolongation des cours durant les mois de juillet et août pour rattraper les semaines de suspension. Néanmoins, la ministre n’excluait pas, lundi, un «réaménagement de la rentrée scolaire de septembre», en fonction de l’évolution de la crise sanitaire».

Application des mesures du Conseil national de sécurité. Communiqué de presse : https://t.co/uH5kNvVZUr pic.twitter.com/WeQAAwcVaY — CarolineDesir (@CarolineDesir) April 25, 2020

En Allemagne

De l'autre côté de la Moselle, la reprise des cours est effective depuis le 20 avril dernier dans certains Länder et se poursuit de manière progressive jusqu’au 4 mai. Et bien qu'il n’y aura pas «de cours réguliers avant les vacances d'été», affirmait mardi Stefanie Hubig, chef du conseil ministériel de l'éducation.

Par ailleurs, si la question d’un report des vacances scolaires a été évoquée, Stefanie Hubig a elle catégoriquement rejeté cette idée. «Nous voulons tous que l'année scolaire 2020/2021 commence comme prévu», a-t-elle déclaré au journal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Les élèves pourront donc profiter de leurs vacances, comme prévu.

Au Luxembourg

Au Grand-Duché, ce n'est pas la rentrée de septembre qui fait débat, mais bien la reprise de l'école début mai. Et malgré l'annonce de Claude Meisch, samedi, d'un dépistage gratuit de tous les élèves, rien n'y fait. La pétition 1550, demandant le maintien de la fermeture des établissements scolaires jusqu'à l'été rencontre un franc succès. En moins d'une semaine, celle-ci a récolté plus de 6.300 signatures.

Claude Meisch veut rassurer les parents d'élèves Le 4 mai, après sept semaines d '«assignation à résidence», les premiers écoliers luxembourgeois retourneront en classe. Mais rien ne sera plus comme avant. Entretien avec le ministre de l'Éducation, Claude Meisch (DP).

En revanche, que les élèves se rassurent. Les vacances d'été auront bien lieu. «Les élèves méritent de partir en congés, comme jamais auparavant. Une réduction de ce temps de repos est donc impensable pour moi», affirmait ainsi le ministre de l'Education nationale dans une interview le 20 avril dernier.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.