En Moselle

Les travaux vont rythmer la semaine sur l'A31 et l'A30

Les frontaliers mosellans et meurthe-et-mosellans vont faire face à des ralentissements et des neutralisations de voies sur les axes autoroutiers cette semaine.

Les automobilistes frontaliers risquent de voir leur trajet domicile-travail se rallonger cette semaine. En raison de plusieurs chantiers distincts, des ralentissements et des neutralisations de voies de circulation vont avoir lieu du 4 au 10 juillet sur les autoroutes A30, entre Thionville et Longwy, et A31, qui relie Nancy au Luxembourg.

Sur l'A30, un ouvrage d'art situé à hauteur de Fameck va faire l'objet d'une inspection par des ouvriers, ce mardi 5 juillet. Une opération qui entrainera la neutralisation de la voie de droite dans les deux sens de circulation, entre 11h et 9h.

Le prolongement de l'A30 vers Longwy, la RN52, sera pour sa part touché par des perturbations liées au passage du Tour de France. L'étape du jeudi 7 juillet de la Grande Boucle fera en effet son arrivée dans la ville de Longwy. Par conséquent, les automobilistes ne pourront pas accéder à l'échangeur de Cosnes-et-Romain via la RN52 et le réseau départemental, et ce, entre 12h et 18h, indique la préfecture de la Moselle.

Des travaux qui se poursuivent

Sur l'A31, les perturbations auront lieu en soirée. Entre Guénange et Richemont, d'abord, l'inspection d'un ouvrage d'art se déroulera dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juillet. Dans le sens Metz-Luxembourg, la voie de droite sera donc neutralisée entre 21h30 et 5h.

Entre Fey et Hagondange, c'est une opération de fauchage qui se déroulera dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 juillet. Cette fois-ci, la voie de droite sera neutralisée dans les deux sens de circulation, et ce, entre 21h et 6h.

Autre perturbation inscrite au calendrier de la semaine: le chantier sur le viaduc de Belleville situé entre Nancy et Metz. Déjà en cours, les réparations de l'ouvrage d'art entrainent la neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence, et une limitation de la vitesse située à 70km/h sur la portion. Ces travaux se poursuivront jusqu'au vendredi 28 octobre.

Enfin, la réparation de l'ouvrage d'art situé à Longeville-lès-Metz se poursuit également sur l'A31. Pour rappel, les travaux débutés au mois d'avril entrainent une limitation à 70km/h sur une portion de 400m dans les deux sens de circulation, à hauteur du plan d'eau de Metz. Ils se poursuivront jusqu'au 1er octobre.

