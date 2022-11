L'autopsie sur les parties de corps retrouvées à Temmels sera pratiquée à l'Institut de médecine légale de l'Université de Mayence. La police allemande admet que le lien avec Diana Santos est «une forte possibilité».

Parties de corps retrouvées en Allemagne

Les résultats ADN seront connus la semaine prochaine

Tiago RODRIGUES L'autopsie sur les parties de corps retrouvées à Temmels sera pratiquée à l'Institut de médecine légale de l'Université de Mayence. La police allemande admet que le lien avec Diana Santos est «une forte possibilité».

Le résultat du test ADN effectué sur les parties d'un corps retrouvé mardi dans la ville allemande de Temmels, dans le district de Trèves-Sarrebruck, ne devrait pas être connu avant la semaine prochaine, a déclaré à Contacto le porte-parole de la police de Trèves.

Selon Uwe Konz, l'autopsie sera pratiquée à l'Institut de médecine légale de l'Université de Mayence. «Cela prendra quelques jours. Nous aurons peut-être les résultats au milieu de la semaine prochaine», a-t-il précisé ce vendredi.

Dès la découverte des parties de corps, un lien avec l'affaire Diana Santos, dont le corps démembré a été retrouvé à Mont-Saint-Martin le 19 septembre dernier, a été évoqué. Le porte-parole de la police de Trèves affirme que «c'est une des pistes sérieuses» de l'enquête. «Nous devons attendre le test ADN pour être sûrs de pouvoir donner un nom. C'est l'une des hypothèses que nous suivons, mais nous n'en avons pas la pleine certitude. Nous ne devons exclure aucune piste», a-t-il expliqué.

La police luxembourgeoise contactée

Le porte-parole de la police de Trèves a de nouveau déclaré que les autorités ne pouvaient pas révéler à ce stade quelles parties du corps ont été retrouvées, ni le sexe de la personne. Concernant les perquisitions qui ont eu lieu mardi et mercredi, Uwe Konz confirme que les autorités luxembourgeoises ont également participé à celles-ci. «Nous sommes en contact étroit avec nos collègues du Grand-Duché, car il est fort possible que cette affaire soit liée à celle de Diana», a-t-il admis.

Uwe Konz a également révélé qu'aucune autre partie du corps n'a été trouvée au cours des recherches, qui se sont terminées tard mercredi. «Nous ne pouvons pas encore dire s'il s'agit d'une personne du Luxembourg, car il manque encore des éléments», a-t-il déclaré. Quant à la collaboration des autorités d'autres pays voisins, comme la Belgique ou la France, le fonctionnaire a déclaré qu'elles avaient été contactées. «Nous donnons nos pistes à nos collègues pour savoir s'il existe d'autres cas ou des personnes déclarées disparues», a-t-il conclu.

Ce que l'on sait jusqu'à présent

Les parties du corps ont été trouvées par une personne près de Temmels, à proximité de la frontière avec le Luxembourg, mardi. Vers 14 heures, le témoin a informé la police de sa macabre découverte près d'un parking.

Sur place, les autorités ont découvert les restes dans un buisson à l'extérieur du parking. News TR a rapporté que des centaines de policiers - y compris du Luxembourg - ont participé aux recherches mercredi et ont couvert une zone forestière adjacente. De nombreux arbres ont été coupés et un épais sous-bois a été examiné. Des drones et des chiens de recherche ont été utilisés.

Les pompiers de Temmels, la police de Saarburg, la police criminelle de Trèves, la police de Wittlich, l'équipe de drones de la police de RLP, les chiens de recherche de Mayence et de Coblence ont été déployés sur les lieux.

Selon ce journal, les parties du corps retrouvées sont la tête et les jambes. La recherche de mercredi avait pour but de retrouver les armes.



Une partie du corps démembré de Diana Santos avait été retrouvée à Mont-Saint-Martin le 19 septembre dernier. Les membres inférieurs avaient été sectionnés au niveau des genoux, et il n'y avait ni bras ni tête.

Depuis lors, l'affaire est instruite par le Parquet de Diekirch. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté, un homme de 48 ans, l'oncle de l'homme avec qui Diana se serait mariée cet été. Il se trouve en détention provisoire au pénitencier de Schrassig. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et considéré par les autorités comme le principal suspect du crime.

