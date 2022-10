La confusion règne bien souvent autour de la législation des pneus hiver au Luxembourg. On refait le point à l'heure où les pneumatiques accusent une forte hausse des prix.

Des prix en hausse attendus

Les pneus hiver, obligatoires dès ce 1er novembre ?

De la pluie et un temps nuageux, voilà comment on peut résumer la météo luxembourgeoise qui se profile au cours des deux prochaines semaines. Un temps maussade, mais encore loin des températures négatives qui nous attendent dans quelques semaines. Pourtant, c'est bel et bien en automne que les garagistes font le plein de clients souhaitant remplacer leur jeu de pneus d'été pour un kit paré pour l'hiver. Et à raison, car contrairement à certains pays voisins, le Luxembourg impose des règles strictes sur ce point.

Certains croient d'ailleurs, à tort, que les pneus hiver doivent être installés au Luxembourg pour le 1er novembre. Mais dans les faits, que dit la loi? Premièrement, la Police grand-ducale recommande d'équiper sa voiture de pneus hiver dès le mois d'octobre et lorsque les températures descendent en dessous de 7°. Toutefois, aucune date butoir n'est inscrite dans la loi. Celle-ci précise simplement que les automobilistes roulant au Luxembourg (résidents, frontaliers et personnes en transit) doivent être équipés avec des pneus hiver dès l'apparition de conditions hivernales. Que peut-on qualifier de conditions hivernales? Cela signifie dès l'apparition de verglas, de neige tassée ou fondante ou encore de plaques de glace ou de givre.

Quatre pneus et c'est tout

Mais ce n'est pas tout, le Luxembourg impose des pneus hiver dits réglementaires. En effet, ceux-ci doivent arborer la mention «M.S.», «M+S», «M&S» ou un symbole de flocon. Pour parfaire vos connaissances, sachez d'ailleurs que l'abréviation «M» signifie «Mud» (boue en anglais) et «S» signifie «Snow» (neige en anglais). Enfin, et il est important de le rappeler, les quatre pneus doivent présenter cette inscription. Inutile donc de se contenter de deux pneus hiver à l'avant et deux pneus été à l'arrière de votre véhicule.

Et les pneus quatre saisons dans tout cela? Sont-ils autorisés? Oui, à condition qu'ils disposent également des inscriptions mentionnées ci-dessus. Rappelons toutefois que malgré l'avantage économique que représentent ces pneus qui ne nécessitent pas de changement en hiver et en été, la tenue de route de ceux-ci est moins bonne sur la neige en hiver et moins bonne sous la pluie en été.

Une lourde amende pour les resquilleurs

Gare à vous si vous tentez d'outrepasser ces règles. En effet, comme chaque année, la police veille au grain et peut vous arrêter afin de procéder à un contrôle de vos pneus. Pour un automobiliste lambda, l'amende pour non-port de pneus hiver s'élève à 74€ avec, en prime, une immobilisation du véhicule sur place et donc, avec des frais supplémentaires pour l'éventuel remorquage.

Et ce n'est pas fini, la sanction peut passer passe à 145€ et deux points en moins sur le permis si les pneus ne présentent pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,0 mm pour les cyclomoteurs et véhicules traînés et d'au moins 1,6 mm pour les autres véhicules. Comment connaître cet état d'usure de vos pneus? Glissez simplement une pièce d'un ou deux euros dans les rainures de vos pneus. Si le bord doré de la pièce est invisible, vos pneus sont toujours en état de marche.

Obligatoire en France également depuis un an

Quid de la législation dans les pays voisins? Une subtilité existe en France. En effet, la loi a changé il y a bientôt un an. Désormais, du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, les pneus hiver ou chaînes sont obligatoires pour tout le monde et ce, dans 48 départements, dont les départements frontaliers ou proches du Luxembourg (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, etc.).

Précision toutefois que le Préfet peut définir des zones où la pneumatique hivernale est obligatoire, mais pas forcément sur l'ensemble du département. Ainsi, cette réglementation ne pourrait être d'application que dans certaines communes, ce fut notamment le cas en Moselle l'année dernière. Toutefois, afin d'éviter de jouer avec le feu, il vaut mieux pour les automobilistes français de s'équiper de pneus hiver, peu importe leur département de résidence.

La loi encore plus stricte en Allemagne

On l'a compris, la loi est stricte tant en France qu'au Luxembourg, et elle l'est encore davantage en Allemagne. En effet, outre l'obligation des quatre pneus hiver dès l'apparition des conditions hivernales, ceux-ci doivent, depuis 2018, obligatoirement présenter la certification «alpin». Autrement dit, il s'agit du symbole de flocon évoqué ci-dessus. Notez toutefois qu'une certaine tolérance est toujours d'application pour les pneus «M+S» jusqu'en septembre 2024, à condition que ceux-ci aient été fabriqués avant 2018.

A l'opposé total de ses voisins, la Belgique quant à elle ne dispose d'aucune loi réglementant les pneus hiver. Comprenez par là que vous pouvez rouler en toute légalité avec vos pneus été en hiver et vice-versa. Les autorités recommandent toutefois fortement de changer ses jeux de pneus au moment opportun.

