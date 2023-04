Envie de faire un petit voyage en Belgique, en Allemagne ou en France ? Ces endroits qui valent la peine d'être visités ne sont qu'à une heure de route de Luxembourg-Ville.

Les plus belles excursions à proximité du Luxembourg

Von Sarita Rao

Pourquoi partir au loin quand les bonnes choses sont si proches? Voici quelques idées d'excursions en plein air à proximité du Luxembourg.

Belgique

Bouillon

Située au bord de la Semois, en Ardenne, la ville et ses monuments médiévaux sont parfaits pour une excursion d'une journée. Elle n'est qu'à 103 kilomètres de Luxembourg-ville et à une bonne heure de route.

Bouillon est située dans une boucle de la Semois. Photo: Shutterstock

L'image de la localité est dominée par le château fort de Bouillon, où les enfants surtout peuvent apprendre beaucoup sur l'histoire de la localité dans les couloirs étroits et les salles obscures. Il est même possible de faire une visite guidée du château de nuit. De plus, un fauconnier présente ses rapaces et leurs prouesses de très près. Le parc animalier, situé à proximité, abrite des zèbres, des tigres, des lynx, des singes et des ours.

Abbaye d'Orval

Située à 66 kilomètres de Luxembourg-ville, l'abbaye d'Orval est un monastère de l'ordre des trappistes, connu pour son jardin d'herbes et son musée de la médecine. Les participants à une visite guidée repartent avec de nombreuses informations sur l'histoire de l'abbaye - et, pour ceux qui le souhaitent, avec une caisse de la bière de l'abbaye.

L'abbaye d'Orval est célèbre pour sa bière. Photo: Shutterstock

Allemagne

Parc à loups Werner Freund, Merzig

Une vingtaine de loups vivent dans le parc à loups, répartis en sept meutes. Photo: Shutterstock

Le parc à loups Werner Freund à Merzig, dans la Sarre, offre un morceau de nature sauvage. Le parc est unique en son genre, car il abrite des loups provenant de nombreuses régions du monde, dont les différents comportements peuvent être étudiés et comparés. Les visiteurs passent par les différents enclos sur le sentier des loups long de dix kilomètres et peuvent voir entre autres des loups polaires et des chiens-loups (Timbers). Le mois de juin est particulièrement propice à une visite, lorsque les chiots nouveau-nés explorent le parc pour la première fois.

L'entrée au parc est gratuite, mais les dons sont les bienvenus. La distance entre Luxembourg-ville et Merzig est de 63 kilomètres. Le parc aux loups est ouvert tous les jours de 9h à 17h, les chiens ne sont pas admis.

Musée de plein air Roscheider Hof, Konz

À seulement 45 kilomètres et autant de minutes en voiture de Luxembourg-ville, les visiteurs et visiteuses du musée en plein air Roscheider Hof peuvent apprendre beaucoup de choses sur la vie quotidienne rurale des siècles passés. Le village-musée est situé sur une colline surplombant la vallée de la Moselle et comprend une salle de classe datant de 1912, un épicier traditionnel, un coiffeur et un bistrot de village. Les expositions montrent entre autres la fabrication du pain traditionnel ou la viticulture de l'époque.

Villa romaine de Borg

Une vue sur le jardin de la Villa Borg. Photo: Shutterstock

Comment peut-on s'imaginer la vie dans un domaine romain il y a 2.000 ans ? C'est la question que l'on peut se poser à la Villa Rustica de Perl-Borg, juste derrière la frontière sarroise. La reconstitution d'une villa permet de se faire une idée de la manière dont on vivait en tant que privilégié à cette époque. Avec sa porterie, son manoir muséal, ses bains romains, ses latrines, sa cuisine romaine, ses cabanes d'artisans et ses jardins romains, le musée en plein air offre le décor pour se plonger dans la vie quotidienne de Rome. À la fin de la journée, un plat romain original vous attend à la taverne.

France

Fort du Hackenberg, Veckring

Sur les traces de Winston Churchill, il est possible de faire une visite guidée du plus grand bunker de la Ligne Maginot. Il a servi de prototype pour d'autres fortifications de cette ligne de défense et se trouve à environ 55 kilomètres et moins d'une heure de Luxembourg-Ville.

Le «géant» de la Ligne Maginot comprend dix kilomètres de galeries et 17 blocs de combat sur une surface de 1,6 kilomètre carré. Des installations en état de marche datant des années 1930 attendent les visiteurs - de la centrale électrique à l'infirmerie reconstituée en passant par la tour d'artillerie et la caserne avec ses cuisines.

Les longs trajets à travers le fort sont effectués dans le cadre d'une visite guidée en train électrique. Mais un circuit balisé permet également aux visiteurs d'explorer l'ensemble du site par eux-mêmes. La température sous terre est de 12 degrés, il est donc préférable de porter des vêtements chauds.

Châteaux et forteresses près de la frontière

Un groupe de musique médiévale joue dans une cave à Rodemack. Photo: Shutterstock

Le village de Rodemack, près de Schengen, mérite une excursion. Comme sa substance médiévale est en grande partie conservée, le village est également appelé la petite Carcassonne lorraine. À douze kilomètres de là, à Sierck-les-Bains, se trouve le château des ducs de Lorraine, un lieu de séjour apprécié de la famille ducale aux 11e et 12e siècles.

Le Musée des illusions à Beyren-les-Sierck attire les visiteurs avec une visite interactive, de nombreuses expériences étonnantes et un spectacle de magie de 90 minutes. Au château de Malbrouck à Manderen, à environ 40 minutes en voiture de Luxembourg-ville, des expositions sont organisées à intervalles réguliers dans une ambiance historique.

Cet article a été initialement publié sur le site de Luxembourg Times.



Adaptation: Thomas Berthol.

