Les habitants financent eux-mêmes leur énergie verte

Laura BANNIER

Cela ne fait pas moins d'une décennie que cette idée trotte dans la tête des élus de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut. La collectivité, qui rassemble 25 communes situées à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, a lancé ce 17 mai une campagne de financement participatif. Et cette dernière n'a rien à voir avec les nombreuses initiatives du genre qui fleurissent sur les plateformes spécialisées ces dernières années.

Non, il s'agit même d'une «première en France pour une collectivité de cette taille», si l'on en croit Daniel Matergia, président de la communauté de communes. En investissant entre 50 et 5.000 euros, les habitants, qui sont la première cible de cette campagne, participeront réellement au financement de futurs projets d'énergie renouvelable, qu'ils soient éoliens, photovoltaïques ou qu'ils concernent le déploiement de l'hydrogène.

Très concrètement, l'objectif de ce financement participatif est d'augmenter le capital de la société d'économie mixte SODEGER Haut Lorraine (société de développement et de gestion des énergies renouvelables), détenue à 51% par la communauté de communes. Possédant actuellement un capital de 510.000 euros, la société souhaite que ce dernier atteigne 1,1 million d'euros. Au total, 300.000 euros seront directement investis par la communauté de communes Cœur du Pays-Haut, tandis que les 300.000 euros restants correspondent justement au montant que la campagne de financement participatif s'est fixé.

Voir comment le territoire réagit

«Il y a dix ans, la collectivité a décidé de créer cette société pour ses projets de développement et de gestion des énergies renouvelables. Depuis, on s'est toujours dit que dès que l'on pourrait, on ferait profiter notre action aux citoyens», explique Daniel Matergia. En investissant 50 à 5.000 euros, l'entreprise ou le particulier qui le souhaite souscrit donc à un emprunt obligataire. Celui-ci sera remboursé sous cinq ans, avec une rémunération annuelle de 2,5%. Car au-delà de financer l'indépendance énergétique du territoire, «c'est aussi un moyen de redistribuer de la richesse à nos habitants», souligne le président de la communauté de communes.

Pas mal d'habitants m'ont dit être intéressés dans cette participation concrète à la lutte contre le réchauffement climatique. Daniel Matergia, président de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut

Pendant les trois premières semaines, seuls les 25.000 habitants de la collectivité ont accès à la campagne, hébergée sur le site Collecticity, une plateforme participative pour les collectivités territoriales. Du 7 juin au 17 juillet, le financement sera ensuite ouvert à l'ensemble des personnes intéressées, si l'objectif n'est pas encore atteint. «Si on atteint les 300.000 euros, ce sera une vraie réussite. Il faut garder à l'esprit que nous sommes en train d'ouvrir la voie à de nouveaux modes de financement, qui peuvent aussi s'adapter à des projets beaucoup plus ambitieux à l'avenir. 300.000 euros, c'est une somme symbolique pour voir comment le territoire réagit.»

Et cette réaction, Daniel Matergia est plutôt convaincu quant à sa nature positive. Si les premiers retours via la plateforme seront connus à la fin du mois de mai, les élus et les habitants sondés en amont du lancement de la campagne ne manquaient pas d'engouement quant à l'idée. «Avant qu'on ne lance l'emprunt, on avait beaucoup d'enthousiasme. Pas mal d'habitants m'ont dit être intéressés dans cette participation concrète à la lutte contre le réchauffement climatique.»

Un projet d'autopartage

Parmi les projets qui pourront être directement financés par ces emprunts obligataires, on retrouve notamment l'installation de panneaux photovoltaïques sur d'anciens carreaux miniers. «Nous avons également un projet d'implantation de six éoliennes, qui est bloqué depuis huit ans par des associations. Nous avons gagné tous nos procès, donc la construction devrait pouvoir être entamée très bientôt», rappelle le président de la communauté de communes.

Quand on voit la flambée des coûts de l'énergie, on ne peut que se féliciter d'avoir pris ce chemin. Daniel Matergia, président de la communauté de communes Cœur du Pays-Haut

Du côté de l'hydrogène, la collectivité meurthe-et-mosellane n'a pas non plus à rougir. Depuis 2019, elle possède sa propre station de production et de distribution d'hydrogène, qui sert à alimenter trois véhicules utilisés par les agents. «Nous avons par ailleurs équipé notre territoire de dix bornes électriques, et nous comptons développer un projet d'autopartage de huit véhicules électriques. L'équipement en bornes et en véhicules est amené à se poursuivre», poursuit Daniel Matergia.

En clair, l'objectif de la collectivité est de continuer le développement de ces multiples projets pour devenir un territoire autonome en énergie propre et locale. En cas de réussite de la campagne de financement participatif, le modèle pourra être amené à être réutilisé à l'avenir, cette fois-ci pour des projets plus concrets et plus ambitieux.

«Depuis dix ans, on se dit que les territoires gagnants seront ceux qui auront leurs propres ressources. Quand on voit la flambée des coûts de l'énergie, on ne peut que se féliciter d'avoir pris ce chemin», estime le président de la communauté de communes. «Si on produisait déjà notre propre énergie, on aurait pu faire des économies immédiatement.»

Cette ambition pour le moins novatrice, Daniel Matergia espère qu'elle inspirera d'autres territoires, et pas seulement en France. «J'ai pris contact avec le ministère de l'Environnement au Luxembourg. Nous ne sommes pas fermés à des coopérations frontalières avec des communes luxembourgeoises, car lorsque l'on réfléchit aux énergies renouvelables, il s'agit d'avoir une vision beaucoup plus élargie que celle de notre simple territoire.»

