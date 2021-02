Alors que les vacances de Carnaval démarrent ce vendredi soir, les contrôles aux portes du Luxembourg se durcissent. Alors avant de se rendre à l'étranger, tour d'horizon des mesures à respecter.

Les frontières de la Grande Région sous surveillance

(ASdN) - Alors que les congés de Carnaval démarrent ce vendredi, les frontières du Luxembourg restent sous étroite surveillance. Bien qu'officiellement ouverts, les pays voisins ont chacun mis en place des mesures afin de tenter de contenir la pandémie. Alors avant de se rendre en France, en Belgique ou en Allemagne, le point sur ce qui est possible - ou non - de faire, dans un contexte marqué par l'impact des différents variants du virus.

Vers la France

Pour entrer dans l'Hexagone, un test PCR de moins de 72 heures est exigé depuis le 1er février à tous les voyageurs de plus de 11 ans en provenance de l'étranger, et ce quels que soient la durée du séjour ou le moyen de transport utilisé. En d'autres termes, les contrôles peuvent être effectués tant dans les ports, les aéroports que sur les routes. Une attestation sur l'honneur doit par ailleurs être présentée. Dans ce formulaire, disponible sur le site du gouvernement français, le voyageur doit attester ne pas avoir de symptômes, ne pas avoir eu de contact avec un cas avéré dans les 14 derniers jours et accepter un test.

Des exceptions sont toutefois prévues pour les travailleurs frontaliers et «les résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour du domicile». Les contrevenants risquent chacun une amende de 165 euros. Entre le 1er et le 8 février, pas moins de 1.200 contrôles ont eu lieu et 120 personnes ont été verbalisées, indique la préfecture de Moselle avant de préciser que les contrôles sont renforcés le week-end.

Les variants fragilisent le sort de la Moselle Le département français a vu flamber, sans explication, les contaminations avec les souches anglaise, brésilienne et sud-africaine du virus. Au point que l'Etat s'apprête à annoncer des mesures particulières pour ce territoire frontalier.

A noter que face à la forte propagation des variants, le gouvernement français s'apprête à annoncer de nouvelles restrictions pour la Moselle. Parmi les mesures envisagées se trouveraient celle d'un couvre-feu plus étendu, voire spécifique pour le dimanche ainsi qu'une campagne de vaccination massive. A l'heure actuelle, seuls 3% des 1,2 million d'habitants du département se sont vu administrer une ou deux doses du sérum anti-covid.



Vers la Belgique

S'il n'a pas officiellement fermé ses frontières, le plat pays interdit les voyages dits non essentiels, à savoir des déplacements à des fins récréatives ou touristiques. Seuls les voyages pour raisons familiales, pour les études et pour des raisons médicales ou professionnelles sont donc autorisés. Quant à ceux qui traverseront tout de même la frontière, ils doivent remplir une attestation, à l'instar de ce qui se fait déjà en France.

Si la mesure, valable pour les résidents du royaume comme les étrangers, était en vigueur jusqu'au 1er mars, celle-ci a été prolongée d'un mois, soit jusqu'au 1er avril. A noter que, comme à la frontière française, des contrôles renforcés sont prévus ce vendredi et tout le week-end. En cas de non-respect des mesures, les contrevenants s'exposent à un procès-verbal de 250 euros et seront contraints de faire demi-tour.

Vers l'Allemagne

Si les frontières avec la République tchèque et la région autrichienne du Tyrol seront fermées à compter de dimanche, aucun changement n'a été annoncé du côté du Luxembourg. Pour l'heure, ces dispositions ne semblent pas inquiéter Jean Asselborn (LSAP). «Nous ne sommes pas dans une situation qui nécessiterait des mesures drastiques», commente ainsi le ministre des Affaires étrangères à nos confrères du Luxemburger Wort ce vendredi.

L'Allemagne prolonge ses restrictions Angela Merkel a annoncé mercredi soir la prolongation jusqu'au 7 mars de la plupart des restrictions contre le covid, malgré la grogne croissante de l'opinion qui l'a obligée à quelques concessions.

Face à la «situation pandémique actuelle», le ministère fédéral de l’Intérieur déconseille néanmoins «fortement» les déplacements non impérieux. Le Luxembourg étant considéré comme zone à risque par le Robert Koch Institute - au même titre que la France et la Belgique - ceux qui souhaiteraient tout de même passer de l'autre côté de la Moselle devront donc présenter un test négatif et remplir une déclaration d’entrée numérique. A noter que plusieurs Länder demandent également aux voyageurs de s’isoler pendant dix jours après leur arrivée. Pour rappel, l'Allemagne a prolongé jeudi son dispositif sanitaire. Les mesures actuellement en vigueur restent donc valable jusqu'au 7 mars.

Et pour se rendre au Luxembourg ?

Pour mémoire, le Grand-Duché impose un test négatif datant de moins de 48h - ou une quarantaine aux récalcitrants - à tous les voyageurs qui entrent sur le territoire via l'aéroport. Néanmoins, un renforcement des mesures n'est pas exclu alors que les congés de Carnaval démarrent ce week-end.

Si une fermeture des frontières a jusque-là été exclue, il n'est pas impossible que le gouvernement renforce le dispositif en place pour canaliser les allées et venues sur le territoire face à la menace des variants. Si tel est le cas, le voile sera néanmoins levé rapidement puisque les ministres Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) prendront la parole ce vendredi à 17h à la suite du Conseil du gouvernement.

