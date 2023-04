Limité à la fois par le seuil fiscal et par le seuil social, le télétravail des frontaliers va voir l'un de ces deux quotas évoluer d'ici quelques mois.

Les frontaliers vont pouvoir télétravailler davantage à partir de juillet

Travailler de chez soi sans penser aux quotas. Depuis juillet 2022, les frontaliers n'ont plus eu cette opportunité. Levés pendant la pandémie, les seuils fiscaux et sociaux déterminent le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs peuvent effectuer leurs missions hors du Luxembourg. Et le second est en passe de s'assouplir.

Les entreprises réclament deux jours de télétravail L'union des entreprises luxembourgeoises a sondé plus de 1.000 entreprises dans le cadre d'une étude sur le télétravail. Le résultat est sans appel: le télétravail doit se démocratiser là où il est possible.

Primordial pour bon nombre de salariés frontaliers, le sujet s'est invité à la Chambre des députés, jeudi 30 mars, à l'occasion de la sous-commission «Télétravail», en présence de Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, et de Claude Haagen (LSAP), ministre de la Sécurité sociale. Pour rappel, le seuil social actuellement en vigueur stipule que les salariés frontaliers d'une entreprise luxembourgeoise ne doivent pas passer plus de 25% de leur temps de travail total à travailler depuis chez eux.

Si un employé dépasse cette limite, il se retrouve obligatoirement affilié à la sécurité sociale de son pays de résidence, en vertu d'une directive européenne. Cette dernière va bientôt évoluer, de quoi booster l'optimisme des deux ministres lors de leurs échanges avec les députés.

De 25% à 49%

«En ce qui concerne la sécurité sociale, les États membres de l'Union européenne auront la possibilité de signer un accord-cadre multilatéral, qui entrera en vigueur dès le 1er juillet 2023», ont ainsi fait savoir les membres du gouvernement. Concrètement, ce document permettra à chaque pays d'augmenter son seuil de tolérance vis-à-vis du télétravail et de son incidence sur l'affiliation à la sécurité sociale.

Le télétravail fait craindre un risque pour l'économie Dans un avis rendu au début du mois d'octobre, le Conseil économique et social du Luxembourg met en garde le gouvernement sur les effets nocifs du télétravail sur le commerce.

Dès le 1er juillet 2023, il sera ainsi possible pour les États membres de passer de 25% à 49% du temps de travail total effectué depuis le domicile situé hors du territoire national. Pour rappel, jusque-là, le seuil fiscal fait toujours l'objet d'une tolérance mise en place depuis le mois de juin 2022, et prolongée pour six mois supplémentaires en novembre dernier. Actuellement, le seuil de 25% est donc temporairement levé.

De son côté, le Luxembourg entend bien répondre favorablement à cette possibilité d'augmentation du seuil social. Le ministre de la Sécurité sociale a par ailleurs indiqué à nos confrères de Paperjam qu'il se montrait «confiant» quant à la décision de nos voisins allemands, belges et français de faire de même.

Le seuil fiscal, toujours

Si cette évolution favorable pourra permettre aux salariés concernés de travailler de chez eux deux jours par semaine, tout en restant affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise, il ne faut pas pour autant oublier l'autre limite qui s'impose aux navetteurs: le seuil fiscal. Ce dernier reste fixé à 34 jours par an pour les travailleurs français et belges, et seulement 19 jours pour les Allemands.

Le ministère des Finances est par ailleurs en négociation avec les autorités allemandes, dans le but de voir le seuil fiscal des frontaliers germaniques s'aligner sur celui des deux autres pays voisins, à savoir 34 jours. À noter que, dès son dépassement, ce seuil social rend imposable les frontaliers concernés sur l'ensemble du temps télétravaillé dans leur pays de résidence.

