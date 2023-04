Un festival de metal et un autre consacré au livre, ainsi que des expositions et des activités en plein air se déroulent ces 15 et 16 avril dans la Grande Région.

Nos idées de sorties

Les festivals «Pétange is metal» et «Le livre à Metz» rythment le week-end

Mathilde BRIZION Un festival de metal et un autre consacré au livre, ainsi que des expositions et des activités en plein air se déroulent ces 15 et 16 avril dans la Grande Région.

Au Luxembourg

La ville de Pétange organise cette année son propre festival de musique : Petange is metal. Le public est accueilli samedi 15 avril dès 16h. Les groupes de metal commencent quant à eux à jouer à partir de 17h. Les billets sont disponibles en prévente par mail à l’adresse metal@poa.lu ou peuvent être achetés sur place.

Les visiteurs préférant le calme peuvent déambuler dans les allées de l’exposition Elephant Parade, à la Cloche d’Or. Il s’agit de la plus grande exposition de statues d’éléphants décorés au monde. Bryan Adams, Mika et Katy Perry ont notamment participé à la création de ces statues. L’exposition reste accessible jusqu’au 29 avril avec un bonus ce samedi : l’artiste luxembourgeois Victor Tricar réalise un spectacle en direct.

Pour les passionnés de jeux vidéo, la deuxième édition du Gaming Day se tient le samedi 15 avril au hall polyvalent de Schifflange. Différents tournois eSports sont prévus, dont Mario Kart et FIFA 22 ; les joueurs sont attendus de 11h à 20h.



De son côté, le jardin écologique et solidaire à Esch-sur-Alzette ouvre aussi ses portes au grand public samedi, de 10h à 16h. Une visite du jardin pédagogique, des serres et du bâtiment bioclimatique est au programme. C'est aussi l'occasion de déguster des légumes locaux et d'acheter des plants.

En France

Une balade commentée à travers Metz est proposée samedi 15 avril à 14h30. Les touristes partent de la gare et arpentent les rues messines, dans le but d’en apprendre plus sur l’histoire médiévale de la ville. Le plein tarif est de 9€.





Le célèbre festival Le Livre à Metz revient place de la République pour allier littérature et journalisme. Il se tient du vendredi 14 au dimanche 16 avril. Le thème exploré cette année est « Vertiges ». Avec comme invités d’honneur, la journaliste et romancière Nathacha Appanah ou encore l’illustrateur de littérature jeunesse Gilles Bachelet. Voici les informations pratiques.



En Belgique

Le Palais d’Arlon organise quant à lui une exposition sur les dieux d’Egypte jusqu’au 14 mai. Les visiteurs peuvent admirer des statuettes, des peintures et un cercueil en bois de 14h à 18h samedi et dimanche 15 et 16 avril. Le tarif est de 6€ pour un adulte ; 2€ pour les enfants de 6 à 12 ans.

Dans un tout autre registre, l’accordéoniste Denis Gigot anime un thé dansant à Etalle, au complexe sportif et culturel. Les danseurs pourront se déhancher dans une ambiance conviviale sur des tubes des années 1960-90. L’entrée est de 10 euros ; elle est gratuite pour les enfants accompagnés.

En Allemagne

• Les amateurs de poterie ont rendez-vous samedi de 10h à 18h et dimanche de 11h à 17h à Trèves, pour la 4e édition du Trierer Töpfermarkt, sur le Viehmarktplatz. 42 exposants allemands, luxembourgeois et belges sont présents pour exposer leurs réalisations et démontrer tout leur savoir-faire. Les plus petits pourront même s'initier.

• Jardinage, mobilier de jardin, aménagement extérieur... Si vous êtes en manque d'inspiration, direction le Haus & Garten Messe Saar, à Sarrebruck, ce week-end. Plus de 120 exposants sont présents pour vous conseiller et vous faire découvrir les dernières tendances. Ce salon se déroule à la E-Werk, dans trois halls et sur un espace extérieur, de 10h à 18h samedi et dimanche. L'entrée est à 6 euros pour les adultes.

