Ce premier week-end du mois de septembre est riche en fêtes et autres animations au Luxembourg, en Lorraine, en Wallonie ou encore en Sarre. Voici une petite sélection.

Les événements du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• Alors que la Schueberfouer se poursuit jusqu'au mercredi 7 septembre au Glacis, la grande braderie de Luxembourg-Ville va animer les quartiers de la gare et du centre jusqu'à lundi inclus. 250 commerces participent à la braderie, qui revient sous sa forme habituelle, après deux ans de restrictions sanitaires.

• A Esch-sur-Alzette également, retour à la normale pour le Kulturlaf ce samedi 3 septembre. La manifestation sportive et culturelle propose trois parcours : un semi-marathon (21 km), une boucle de 10 miles (165 km) et enfin une autre de 10 km. Des musiciens seront présents tout au long du parcours pour mettre l'ambiance. Il est encore possible de s'inscrire. Toutes les informations sont disponibles sur le site kulturlaf.lu.

• Non loin d'Esch, au Minett Park de Fond-de-Gras, la fête de la vapeur rythmera les journées de samedi et dimanche de 10h à 18h. De multiples ateliers et animations sont proposés par l'association Train 1900. Un petit voyage en locomotive à vapeur entre la gare de Pétange et le site de Fond-de-Gras est notamment possible. Toutes les infos pratiques sur train1900.lu ou sur minettpark.lu.

Les trains 1900 vont animer le Fond-de-Gras tout ce dimanche. Photo: Gerry Huberty

• Enfin, des rails on passe aux champs, et du sud du pays on file un peu plus au nord. A Rambrouch, le Mähdreschercross mettra notamment en présence des moissonneuses-batteuses pour une course internationale dimanche 4 septembre de 13h à 18h. L'entrée est à 12,50 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). Infos : landjugendzenter.com.

En Lorraine

• Après la clôture en apothéose des fêtes de la Mirabelle le week-end dernier, le plan d'eau de Metz restera très animé ce week-end. Tout d'abord avec les Montgolfiades 2022 qui ont démarré jeudi soir et se poursuivent jusqu'à dimanche. Des dizaines de montgolfières sont au rendez-vous pour ce beau spectacle dans le ciel messin. Des baptêmes sont possibles. Les envols des ballons sont programmés à 6h et 18h les deux jours.

• Egalement au plan d'eau, précisément au quai des Régates, a lieu samedi et dimanche la deuxième édition de la fête de l'Eau. Toute une série de démonstrations et d'animations sont prévues durant les deux jours. De plus, samedi soir, une grande balade lumineuse est programmée à partir de 20h30.

• Toujours à Metz, c'est le dernier week-end du festival estival Constellations. L'ultime parcours nocturne, avec notamment le somptueux vidéomapping sur la cathédrale Saint-Etienne, a lieu ce soir de 21h à minuit.

Fin du festival Constellations de Metz ce samedi. Photo : Laura Bannier

• Dernière étape de notre sélection lorraine à Hayange, où se déroule la fête du Cochon dimanche 4 septembre. Les fans et nostalgiques des années 80 devraient notamment y trouver leur compte avec la présence sur scène, au long de la journée, de Cookie Dingler, Patrick Hernandez et son tube planétaire «Born to be alive», Jean-Pierre Mader ou encore William du groupe Début de soirée.

En Wallonie

• A Virton, le festival musical Goosefest, entamé ce vendredi, se poursuit ce samedi. Sur scène, on retrouvera notamment en soirée le groupe de rock belge Sharko, les Français de Cats on Trees ou encore les artistes Saule & Cali en duo. La tarif pour cette deuxième et dernière journée du Goosefest est de 40 euros. Toutes les infos sur goosefest.be.

• Arlon se replonge dans son histoire et se met à l'heure gallo-romaine ce week-end avec Veni Vidi Orolaunum. La 8e édition de la manifestation se déroule sur la plaine des Manœuvres et au centre-ville, avec des spectacles, des démonstrations, des jeux ou encore des visites guidées.

En Sarre

• La période des vendanges est propice à l'organisation des fêtes du vin. C'est notamment le cas ce week-end mais également lundi à Saarburg, sur les bords de la Moselle. Durant ces trois jours, les restaurateurs et producteurs locaux transforment la vielle ville en véritable route du vin. Toutes les infos sur saarweinfest.de.

Photo d'illustration: Gerry Huberty

• A Sarrebruck, le Jardin-franco allemand se transforme quant à lui, ce dimanche 4 septembre à partir de midi, en une zone de test géante. Non pas des tests anti-covid, cela suffit, mais des essais et une découverte de multiples activités pédagogiques, scientifiques, culturelles. C'est le principe du Lernfest qui existe depuis 10 ans. Infos sur lernfest-saar.de.

