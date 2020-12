Le ministre de la Mobilité a annoncé la fin des liaisons entre les deux gares frontalières. Un choix unilatéral regretté du côté de Villerupt, Audun-le-Tiche et environs.

Les élus lorrains défendent le train Esch-Audun

Pas contents les (nouveaux) maires d'Audun-le-Tiche et Villerupt. Et si Viviane Fattorelli et Pierrick Spizak sont en colère, c'est qu'ils ne digèrent pas une récente annonce du ministre de la Mobilité et des Transports publics luxembourgeois. Un François Bausch (Déi Gréng) qui, au milieu d'une présentation du futur tram rapide reliant Luxembourg au Sud du pays, a glissé qu'il ne souhaitait plus voir de trains assurer la liaison Esch-Audun. Cela au profit, d'ici 2030, de bus circulant à l'avenir entre la cité du Fer et la nouvelle zone d'habitation de Micheville.

Colère car cette desserte impliquerait la fin de la liaison ferrée entre les deux cités voisines, et donc la fermeture de la gare côté français. Un choix unilatéral qui déplaît donc côté lorrain. D'autant plus que cet arrêt actuellement voit passer de l'ordre de 800 passagers par jour. Aussi les deux maires, accompagnés par leur homologue d'Aumetz Gilles Destremont, ont-ils adressé un courrier de protestation au ministre de la Mobilité. Ils attendent maintenant une réponse.

Déjà, en novembre dernier, le syndicat cheminot FNCTTFEL/Landesverband avait lui exprimé sa stupeur face au projet du ministre écologiste. La nouvelle présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la socialiste Valérie Beausert-Leick estime, aussi, que la copie mériterait d'être revue. Elle avait d'ailleurs pu s'en ouvrir voilà quelques jours avec le Premier ministre Xavier Bettel au cours de leur première entrevue.

