Dès lundi, comme dans 38 départements, le rebond viral entraînera le retour de l'obligation du port du masque en classe pour les jeunes élèves après les vacances de Toussaint.

Covid en Lorraine

Les écoliers de Moselle remettront le masque

(pj avec AFP) - La Moselle est le seul département lorrain concerné par ce changement des règles sanitaires en milieu scolaire. Mais la reprise des contaminations covid en population générale a poussé le gouvernement à signifier le retour du masque de l'autre côté de la frontière, comme dans 38 autres départements où les élèves avaient pu l'ôter.

Le variant Delta domine encore et toujours Deux mois maintenant que la souche indienne du covid-19 est omniprésente dans les nouveaux cas d'infection. Le dernier rapport hebdomadaire du laboratoire national de santé confirme cette tendance.

L'obligation concerne en fait l'ensemble des territoires où le taux d'incidence s'est «restabilisé pendant au moins cinq jours consécutifs» au-dessus de 50 pour 100.000 habitants.

Mais au total, en tenant compte des départements où le masque restait d'usage en classe, l'obligation s'appliquera dès la rentrée de ce 8 novembre aux élèves de 57 départements métropolitains et quatre territoires ultramarins (Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane).

Le Luxembourg serein

Pour le Grand-Duché, pareille décision ne figure pas parmi les perspectives du ministère de l'Education. Même si, au Grand-Duché aussi, les contaminations ont repris à un rythme plus soutenu, la situation reste sous contrôle. Y compris parmi les classes d'âge les plus jeunes. Au dernier bilan covid hebdomadaire, les autorités ne signalaient qu'un seul événement épidémique significatif entre le 25 et le 31 octobre dernier. Celui-ci concernait le lycée Mathias Adam de Pétange. Sept élèves y avaient été signalés positifs.

Le ministère de l'Education luxembourgeois se rassure en constatant que la campagne vaccinale proposée directement aux jeunes de plus de 12 ans semble séduire. Ainsi, depuis le lancement de cette initiative, le taux de lycéens présentant désormais un schéma vaccinal complet aurait augmenté de 5%, avec plus de 2.200 jeunes s'étant vu administrer une dose anti-covid depuis la mi-octobre.