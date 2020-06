Si la communication et la cartographie de l'implantation de possibles sites d'enfouissement des déchets radioactifs en Belgique ont fait naître quelques tensions entre le Luxembourg et l'Etat voisin, elles ont eu le mérite de mettre en lumière un débat resté en retrait de la crise sanitaire.

Les déchets nucléaires sortent de l'ombre du covid-19

(DH) - L'incident est clos. C'est en substance ce qu'a déclaré, ce mercredi au micro de RTL, la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) au sujet des tensions avec le gouvernement belge sur l'implantation future de sites de gestion des déchets radiocatifs. Une décision qui fait débat dans le Royaume et qui a électrisé le climat au Grand-Duché après que le géoportail luxembourgeois ait cartographié les sites proposés sur base des éléments scientifiques indiqués par l'Ondraf.

Cet organisme, chargé de la gestion des déchets nucléaires en Belgique, n'avait pas établi de carte lui-même. Mais il avait toutefois retenu certaines zones en raison de leur composition géologique qualifiée de «favorables» à l'enfouissement de pareils matériaux sensibles. Nombreuses en Wallonie, ces couches souterraines sont carrément transfrontalières pour certaines, comme le soulignait la carte établie par le ministère luxembourgeois.

Les deux zones retenues par les autorités belges qui préoccupent le Luxembourg au plus haut point. Détail : site Géoportail.lu

L'administration de l'Environnement pointe ainsi au plus loin les massifs de Rocroi (à 88 km de la frontière) et la région de Namur (80 km), et au plus près la Gaume et le synclinal de Neufchâteau dont la couche traverse le pays. Ce qui fait craindre à la ministre Carole Dieschbourg «la mise en danger de la qualité de notre eau potable», comme elle l'a rappelé sur les ondes.

Mais après avoir avancé ces observations, l'Ondraf se garde bien de les traduire en affirmations. L'organisme belge indique ainsi dans une publication que «le processus de choix d'une localisation d'un site de stockage n'est pas à l'ordre du jour», ni de sa proposition, ni de la consultation populaire en ligne qui prend fin le 13 juin. «L'évaluation des incidences environnementales qui accompagne le plan mentionne uniquement les roches hôtes qui pourraient théoriquement entrer en ligne de compte pour un stockage en Belgique», mentionne encore prudemment l'Ondraf.

En définitive, si le Luxembourg a eu le mérite de mettre en lumière un débat passé quasiment inaperçu en raison de la crise sanitaire et du confinement, sur le fond, les décisions apparaissent encore lointaines. A la fois quant à la méthode de gestion par enfouissement, mais aussi quant à la localisation de sites «favorables».

Pour être complet sur le sujet, rappelons que, selon l'Ondraf, le Luxembourg fait sous-traiter en Belgique ses déchets radioactifs. Ces derniers proviennent essentiellement de laboratoires de recherche ou de l'activité hospitalière. Selon l'organisme belge, le volume total de déchets radioactifs luxembourgeois importés en Belgique pendant la période 1995-2010 correspond, après traitement et conditionnement, à un volume total d'environ 0,5 mètres cubes.

