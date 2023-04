Les frontaliers et les usagers potentiels des lignes entre la Belgique et le Luxembourg sont invités à répondre à un questionnaire pour améliorer à terme les liaisons internationales entre les deux pays.

Les CFL et la SNCB enquêtent pour cerner les attentes sur le rail

En 20 ans, le nombre de frontaliers belges a doublé, pour atteindre un peu plus de 52.000 personnes à la mi-2022, selon les derniers chiffres publiés par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI).

Cette croissance exponentielle du nombre de travailleurs traversant la frontière chaque jour n'est pas sans poser quelques difficultés, notamment en termes de mobilité, sur la route comme sur le rail. Même si la ligne qui relie la capitale belge à Luxembourg est la plus ponctuelle du réseau CFL, des efforts peuvent encore être réalisés.

Jusqu'à fin avril, les CFL et la SNCB mènent conjointement une enquête destinée aux navetteurs qui empruntent déjà les rames en service ou les usagers potentiels. L'objectif? Penser déjà la mobilité de demain et améliorer à terme les liaisons entre le plat pays et le Grand-Duché.

Attentes et comportement des navetteurs

Le questionnaire, qui prend une dizaine de minutes à remplir, invite les usagers à renseigner leurs habitudes de déplacements, mais aussi leurs attentes par rapport aux liaisons ferroviaires entre la Belgique et le Luxembourg.

Des renseignements précieux pour les deux compagnies de chemin de fer, puisque connaître les besoins des navetteurs sera très utile pour les réflexions et les investissements futurs. Un point d'attention sera notamment l'intérêt pour un prolongement du parcours de certains trains CFL jusque Stockem, Marbehan voire même Libramont. À l'heure actuelle, ils s'arrêtent en gare d'Arlon.

Une ligne directe Florenville-Virton-Luxembourg?

La démarche est en tout cas saluée avec enthousiasme par les mandataires écologistes de la province de Luxembourg, qui plaident à l'unanimité pour améliorer les trois portes d’accès ferroviaires vers le Luxembourg, notamment celle du Sud.

Ainsi, Annie Goffin, l'échevine de la Mobilité de Virton, dans le sud-ouest de la province de Luxembourg, rêve de voir s'ouvrir une ligne directe Florenville-Virton-Luxembourg. Une «solution d'avenir», selon l'élue virtonnaise, qui soulignent à nos confrères belges de L'Avenir du Luxembourg que «les lignes existent, elles partagent le même voltage (25.000 V) et les grands travaux de rénovation sont à présent derrière nous.»

L'idée est également soutenue par le député écologiste wallon Jean-Philippe Florent, qui souligne l'attractivité de Luxembourg-Ville en termes de trafic, assimilable aux territoires suburbains autour des grandes villes, au fort potentiel de développement, selon la SNCB.

Selon les deux mandataires, permettre aux habitants de l'Ouest de la province de Luxembourg de rallier plus facilement le Grand-Duché constitue une belle opportunité pour les deux territoires, alors que le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) a annoncé il y a quelques mois la création d'une ligne de bus directe entre Florenville et la capitale luxembourgeoise, dont la mise en service est attendue pour la rentrée prochaine.

