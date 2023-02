Au programme ce week-end: les traditions de carnaval et des Buergbrennen, mais aussi un festival rempli de partage à Luxexpo, un grand groupe de métal à la Rockhal ou encore des Playmobil par milliers près de Metz.

Idées de sorties en Grande Région

Les cavalcades et les Buergbrennen vont rythmer le week-end

Au Luxembourg

• Luxexpo The Box accueille un événement d'ampleur ce week-end, avec le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, dont c'est la 40e édition. Elle se déroule ce samedi de midi à minuit et dimanche de midi à 20h. Plus de 400 stands seront tenus par des associations, des institutions et autres acteurs de la vie sociale, culturelle, politique du Luxembourg. Egalement dans le cadre du festival, se déroulent Artsmanif et le salon du Livre et des cultures. L'entrée est libre.

• Toujours à Luxembourg, mais aux Rotondes, a lieu un autre festival, Multiplica, dédié aux technologies numériques. «La programmation fait la part belle aux créations d’art numérique et multimédia de la scène luxembourgeoise et internationale», expliquent les organisateurs. Il y aura donc des «performances audiovisuelles, concerts, DJ sets, rencontres avec des artistes, workshops pour enfants et pour adultes». Le festival ouvre ses portes samedi à 17h et dimanche à 11h. Les tickets sont en vente ici.



• Ce 26 février est le dimanche qui suit Mardi gras. Comme le veut la tradition, place aux Buergbrennen dans les différentes communes du Grand-Duché, afin de chasser l'hiver. Certains villages ont programmé le leur dès samedi soir, d'autres dimanche soir. Alors, renseignez-vous près de chez vous !

Place aux Buergbrennen ce week-end. Photo: ArchivesLW/mywort.lu/Jerome Sinnes

• Mardi gras est donc passé, mais les festivités de carnaval se poursuivent dans le pays, notamment les cavalcades. Après celle de Diekirch dimanche dernier, place à celle de Schifflange ce dimanche 26 février. Le cortège coloré s'élancera à 15h à travers les rues de la commune. A 17h, place à la Fuesparty à la salle polyvalente.

La cavalcade de Schifflange a lieu dimanche. Photo: Archives LW/Anouk Antony

• Coup de projecteur sur une visite culturelle et patrimoniale dans la capitale sur le thème de l’hôtellerie de la Belle Epoque dans la Ville Haute. Cette visite-conférence sera animée par Robert Philippart, et emmènera les participants dans des établissements qui ont fait l'histoire de Luxembourg. La visite de 1h30 est gratuite, départ à 14h30 de l'Hôtel des Postes (place Emile-Hamilius).

• Du lourd, du très lourd débarque à la Rockhal. Le groupe de métal Gojira, une des références mondiales du genre, montera (enfin) sur la scène d'Esch-Belval ce dimanche soir. Des billets pour ce concert sont encore disponibles sur le site de la Rockhal, à partir de 46,20 euros.



En France

• Le parc des expositions de Metz accueille deux manifestations ce week-end. D'un côté, il y a le salon Chocolat & gourmandises, dont les portes seront ouvertes de 10h à 18h, samedi comme dimanche. De l'autre, il y a le salon Creativa, dédié aux activités manuelles, avec un large panel de boutiques et de matériels. Les horaires sont identiques à Chocolat & gourmandises et le billet d'entrée d'un salon donne accès à l'autre. Toutes les infos pratiques sont à retrouver ici.

• A Metz, la foire de carnaval est toujours installée sur la place de la République, avec une vingtaine de manèges et une quinzaine d'autres petits jeux. Elle est ouverte samedi et dimanche de 14h à 19h.

• La salle des fêtes de Gravelotte, à 15 km à l'ouest de Metz, accueille ce week-end une grande exposition Playmobil qui ravira petits et grands. Plus de 12.000 personnages et 100.000 pièces seront exposés dans des décors spécialement créés pour l'occasion. A voir samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. L'entrée est fixée à un euro, elle est gratuite pour les moins de 10 ans.

En Belgique et en Allemagne • Après Bastogne le week-end dernier, suite des festivités de carnaval en Wallonie ce week-end. C'est le cas notamment à Martelange, à la frontière avec le Luxembourg. Un bal des enfants est proposé samedi après-midi, un feu d'artifice sera tiré samedi soir et la cavalcade s'élancera dimanche à 14h30 à travers les rues de la commune. • Evidemment, le carnaval se poursuit aussi en Allemagne. Mais ce week-end, on pourra aussi s'évader en se rendant au salon du Voyage et des Loisirs organisé à la Saarlandhalle, à Sarrebruck. Il sera possible de se renseigner sur des activités touristiques en Sarre et dans la Grande Région, mais aussi de réserver ses vacances à l'étranger pour cet été.

