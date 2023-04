Au cours d'un week-end forcément marqué par une série de traditions et d'animations de Pâques, les sites chargés d'histoire des casemates de la Pétrusse, du château de Malbrouck ou encore de l'ouvrage du Hackenberg vaudront aussi le détour.

Les casemates de la Pétrusse et le château de Malbrouck rouvrent leurs portes

Au Luxembourg

• Pâques est évidemment synonyme d'Éimaischen. Ce marché artisanal traditionnel se tiendra notamment dans la capitale, en vieille ville, et à Nospelt, lundi 10 avril. Les visiteurs retrouveront bien sûr les Péckvillercher, ces petits oiseaux en terre cuite vendus à cette occasion. Il y aura aussi une multitude d'animations, à Luxembourg comme à Nospelt.

Eimaischen à Luxembourg-Ville. Photo: Archives LW/Luc Deflorenne

• Les casemates de la Pétrusse ont rouvert au public ce vendredi 7 avril, après une série de travaux de mise en valeur et de mise en sécurité. Au final, les visiteurs découvriront «une scénographie à la pointe de la technologie avec des animations et des installations de lumière pour donner vie à l'histoire», promet-on. Les billets sont en vente sur le site Internet des casemates, avec toutes les infos pratiques nécessaires.

• Envie de s'amuser et de se déhancher? Direction la Rockhal à Esch-Belval dimanche soir. Le groupe Meute sera sur scène pour mettre l'ambiance. Les onze musiciens déjantés et talentueux de la fanfare électro reprendront, «à leur sauce», les plus grands tubes des plus grands DJ. Les billets pour ce concert (34 euros) sont en vente ici.

Chasse aux œufs au Luxembourg et en Grande Région Ce week-end ont également lieu de nombreuses chasses aux œufs au Luxembourg, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et dans la province de Luxembourg. Retrouvez notre carte interactive ici.

En France

• Le château de Malbrouck, à Manderen, rouvre ses portes et propose une nouvelle exposition: Elle résiste, Elles résistent. Comme fil conducteur, il y a le tome 1 de la BD, Madeleine résistante. A partir de là sont dressés les portraits d’autres femmes engagées, dans le monde et en Moselle. Les horaires d'ouverture et les tarifs sont disponibles ici.

• Non loin du château de Malbrouck, pourquoi ne pas plonger dans une autre forteresse et dans une autre époque. Le Hackenberg, sur la ligne Maginot, dans la commune de Veckring, accueille les visiteurs pour découvrir ou redécouvrir le plus gros ouvrage, en termes de puissance de feu, de la ligne de fortifications édifiée avant la Seconde Guerre mondiale.

• Toujours en Moselle, le parc des expositions de Metz accueille, samedi et dimanche de 10h à 18h, Le monde des dinosaures. Soit 45 géants d'un autre temps, plus vrais que nature, du Trias, du Jurassique et du Crétacé. L'entrée est de 10 euros.

• En Meurthe-et-Moselle, deux rendez-vous à noter près de la frontière. Tout d'abord une brocante et marché du terroir ce samedi de 10h à 18h sur le parking du centre commercial Auchan à Mont-Saint-Martin. Et aussi une bourse aux disques, dimanche 9 avril de 10h à 18h, dans la salle de la jeunesse à Rehon (entrée: 2 euros). La veille, au même endroit, a lieu une soirée rock.



En Belgique

• Passionné par le pays du soleil levant? Ou tout simplement curieux de la culture nippone? Alors direction le Hall Polyvalent d'Arlon ce week-end, pour la convention Japan Day samedi et dimanche de 10h à 18h. Près d'une cinquantaine d'exposants seront au rendez-vous. L'entrée est de 8 euros.

• Les Nuits Eclectiques font leur retour à Marbehan (commune de Habay) samedi et dimanche, avec pas moins de quinze concerts à dominante rock au programme. Des groupes belges, français, néerlandais, anglais sont à l'affiche. Tarifs : 18 euros pour une journée, 25 euros pour les deux.

• C'est là encore un événement traditionnel du week-end pascal : la fête du Livre de Redu. Elle a lieu de samedi à lundi, de 10h à 18h. Le programme est riche, et l'accès est gratuit.

En Allemagne

• Un marché de Pâques se tient à Mettlach, berceau de la faïencerie Villeroy & Boch, samedi, dimanche et lundi. Une vingtaine d'exposants seront au rendez-vous. Toujours à Mettlach, un concert de Pâques aux airs très british est proposé dimanche, à 20h, au Cloef-Atrium. L'entrée est de 6 euros.

• Un salon des pierres précieuses est organisé dimanche et lundi dans le hall ferroviaire de Losheim. De nombreux exposants allemands et frontaliers seront présents. Toujours à Losheim, et toujours à la gare, l'association Museums-Eisenbahn-Club Losheim fera, comme le veut la tradition, chauffer une vieille loco lundi à partir de midi.

