A compter de la mi-décembre, les lignes de cars transfrontalières feront plus fréquemment le crochet par le parking relais aux abords de l'A31 à la sortie de Thionville. La fin d'un couac qui avait surpris nombre d'usagers.

Entre Moselle et Luxembourg

Les bus accéléreront la cadence au P+R de Metzange

Patrick JACQUEMOT A compter de la mi-décembre, les lignes de cars transfrontalières feront plus fréquemment le crochet par le parking relais aux abords de l'A31 à la sortie de Thionville. La fin d'un couac qui avait surpris nombre d'usagers.

«Problème réglé!» C'est tout sourire que le maire de Thionville est sorti du bureau du ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Greng). Jeudi soir, Pierre Cuny pouvait en effet annoncer que les lignes de bus transfrontalières allaient à nouveau pointer le bout de leur capot au P+R de Metzange à une fréquence soutenue. Et cela dès le passage aux horaires d'hiver, le 13 décembre prochain. «Ce qui a pu arriver ces dernières semaines n'était donc qu'un dysfonctionnement passager», se satisfait l'élu français au terme de son déplacement au Grand-Duché.

Ainsi, dans la redéfinition des lignes à la rentrée, le crochet vers le parking relais avait été quelque peu ''oublié'' par les autorités de transport RGTR. Dommage pour une infrastructure spécialement créée pour les passagers de ces transports vers le Kirchberg ou Leudelange. «Résultat, on se retrouve avec un parking qui perd de son utilité (alors que le Luxembourg l'a cofinancé), rempli au tiers, et surtout des salariés frustrés de ne pas pouvoir prendre leur bus depuis ce site pratique.»

Mais une des autres préoccupations nées de cette omission «bien involontaire» a été de voir affluer vers le centre-ville de Thionville des dizaines d'automobilistes. Des passagers se stationnant toute la journée place de la Liberté, alors que l'idée même du P+R de Metzange était d'éviter ce flux de circulation.

«François Bausch m'a donné son engagement formel que le nouveau planning des lignes 298,299, 300 ou 301 allait prendre en compte plus souvent l'arrêt de Metzange. Il y aura toujours des lignes qui partiront directement du cœur de Thionville vers Luxembourg, mais moins qu'aujourd'hui.»

Et puisque l'heure était aux bonnes nouvelles, au terme du rendez-vous et d'une «écoute bienveillante», Pierre Cuny et François Bausch se sont quittés sur une autre assurance. Celle de mettre en place une liaison de bus à haut niveau de service entre Thionville et Esch/Belval. «Ce projet sera défendu par le Pôle métropolitain frontalier, et présenté dans le cadre des prochaines négociations intergouvernementales entre France et Luxembourg», assure l'élu lorrain. Une réunion attendue pour la mi-octobre.

