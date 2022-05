Le nouveau baromètre de la Fondation Vinci Autoroutes pour une conduite responsable pointe du doigt à plusieurs reprises les conducteurs du plat pays.

Les Belges parmi les champions de la rage au volant

Klaxonner intempestivement, brûler des feux rouges ou encore ne pas mettre son clignotant pour avertir d'un changement de direction... Les conducteurs belges seraient coutumiers de ces comportements dangereux, appelés aussi «rage au volant».

Selon le dernier baromètre de la conduite responsable publié par la Fondation Vinci Autoroutes et Ipsos, les automobilistes du plat pays, dont plusieurs milliers d'entre eux traversent la frontière chaque jour pour venir travailler au Luxembourg, seraient parmi les pires conducteurs d'Europe. Du moins, parmi les 11 pays (la France en fait partie mais pas le Luxembourg) où l'enquête a été réalisée.

Dans cette étude, les conducteurs belges se «distinguent» à plusieurs reprises. Ainsi, moins de la moitié des automobilistes belges se sentent calmes au volant. Soit le pourcentage le plus bas d'Europe. Ils sont aussi 56% à klaxonner pour manifester leur frustration à l'égard des autres conducteurs, contre une moyenne européenne de 50%. Ils sont également les rois de la conduite sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants (39%) et ceux qui sont les plus susceptibles d'«oublier» de ralentir à proximité de chantiers routiers (63%).

Ce n'est pas tout. Près de la moitié des automobilistes belges admettent qu'ils insultent les autres conducteurs et 65 % disent qu'il leur arrive de brûler un feu rouge. Plus d'un tiers des conducteurs déclarent aussi dépasser par la droite sur l'autoroute. Et 20% des automobilistes du plat pays ayant participé à l'étude ont déclaré s'être déjà garés sur une piste cyclable, avec le risque d'écoper d'une amende de 116 euros. Il n'y a qu'aux Pays-Bas, où le vélo est roi, que cette infraction est plus fréquente.

Rappelons que la Belgique ne dispose pas d'un système de points pour les infractions mineures au code de la route, mais pénalise les conducteurs uniquement par des amendes. Ceci explique peut-être que les Belges soient plus téméraires sur la route que leurs voisins européens.

Les bons réflexes sur l'autoroute En ce long week-end de l'Ascension où les automobilistes sont nombreux sur les grands axes routiers, la Fondation Vinci Autoroutes rappelle quelques conseils simples pour prévenir les risques de somnolence et d’inattention au volant:

Faire une nuit complète de sommeil la veille du départ

Eviter de partir la nuit

Effectuer des pauses régulières tout au long du trajet, au minimum toutes les deux heures

S’arrêter sur une aire dès les premiers signes de fatigue et faire une courte sieste

Changer régulièrement de conducteur lorsque c'est possible

Proscrire l’usage de tout objet de distraction en conduisant

Ne pas rester sur la voie du milieu lorsque la voie de droite est libre

Respecter les distances de sécurité

Ralentir à l’approche d’une zone de travaux ou d’un accident

Anticiper ses dépassements et respecter le corridor de sécurité à l’approche d’un véhicule arrêté

Alors, les Belges, de vrais fous du volant? Le constat mérite tout de même quelques nuances. Ils sont en effet aussi parfois parmi les meilleurs élèves d'Europe. Ainsi, ce sont ceux qui s’estiment les plus courtois au volant (47%). Ils sont aussi, avec les Français et les Espagnols, les plus enclins à ne pas circuler sur la bande d’arrêt d’urgence (8%). Comme les Néerlandais, ils sont peu nombreux à regarder un film ou une vidéo au volant et à participer à des réunions téléphoniques pour le travail (8%).

«Personne n'est roi»

Suite aux résultats de cette étude, le ministre belge de la Mobilité Georges Gilkinet a tenu à réagir, expliquant que «le [rapport] montre clairement que le comportement de certains Belges doit changer pour un meilleur espace partagé et une meilleure sécurité pour tous. L'espace public appartient à tout le monde. Personne n'est roi».

L'enquête de la Fondation Vinci, qui comportait des dizaines de questions, révèle en fait que chaque nationalité a ses défauts mais aussi ses qualités. Les conducteurs français ne sont pas en reste. L'étude souligne qu'ils sont de plus en plus nombreux à «s'autoriser des comportements qui altèrent leur attention au volant». Par exemple, 84% d'entre eux admettent qu’il leur arrive de quitter la route du regard pendant plus de 2 secondes et 74% utilisent leur smartphone au volant.

Les Franciliens, les plus inciviques

Ils sont aussi 65% à injurier les autres conducteurs et 71% ne respectent pas les distances de sécurité (contre 60% des Européens). Par ailleurs, deux tiers des Français (67%) ne respectent pas systématiquement la règle obligatoire du corridor de sécurité, destinée à protéger les patrouilleurs des routes. Enfin, près d'un Français sur deux (46%) continue son trajet bien qu'il se sente très fatigué, un chiffre en augmentation de sept points.

Les conducteurs français ne sont cependant pas tous égaux au volant. Si la réputation des Franciliens est souvent usurpée, elle semble par contre se confirmer sur la route. Dans le pays voisin, ce sont eux les rois des incivilités au volant. Mais ils sont désormais talonnés de près par les conducteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie. Les conducteurs du Grand Est sont quant à eux parmi ceux qui respectent le moins la règle du corridor de sécurité.

