Les attestations de déplacement entrent en vigueur

Avec le retour du confinement en France, l'attestation de déplacement dérogatoire fait, elle aussi, son retour. Il faudra obligatoirement s'en munir pour faire ses courses alimentaires, se rendre chez un médecin ou à la pharmacie, aller chercher ses enfants à l'école ou partir travailler.

(DH) - Lors de son allocution télévisée, mercredi soir, le président Macron l'a confirmé. A compter de ce vendredi 30 octobre, date du reconfinement en France, et jusqu'au 1er décembre a priori, les déplacements sont à nouveau limités. Et comme au printemps, les attestations de déplacement redevenues nécessaires. Ces dernières sont désormais mises en ligne, et téléchargeables.

Pour les frontaliers français, qui ne peuvent télétravailler, un certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière et un justificatif de déplacement professionnel sont nécessaires. Ces documents doivent impérativement être signés par l'employeur.

#confinement | Pour vos déplacements, vous devez désormais être en possession d'une attestation.

Vous pouvez la télécharger ici :

👉https://t.co/9SUalNnfDo

ou sur l'application #TousAntiCovid — Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) October 30, 2020

Et comme au mois de mars, deux autres attestations restent disponibles selon les cas. Pour des déplacements n'excédant pas une heure, l'attestation permet de sortir de son domicile pour faire des courses, aller à un rendez-vous médical, ou sortir seul et à moins d’un kilomètre de chez soi.

L'unique changement, par rapport au printemps, tient a cette troisième attestation, dédiée aux trajets scolaires. Aux parents de la remplir pour aller chercher leurs enfants à l’école. Pour rappel, sans être muni d'une attestation pour justifier une sortie, il vous en coûtera 135 euros d'amende.

Après l'Irlande, le pays de Galles et la République tchèque, la France est le quatrième pays, ou région en Europe, à choisir de reconfiner l'ensemble de sa population. Une mesure drastique pour canaliser la progression foudroyante du virus. Ce vendredi après-midi, la Belgique pourrait adopter cette solution extrême afin d'éviter la saturation des soins de santé.



