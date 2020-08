Le Conseil d’Etat a donné raison à des ONG qui dénonçaient l’octroi de licences d’armes à l’Arabie saoudite.

Les armes wallonnes s'enrayent

Max HELLEFF Le Conseil d’Etat a donné raison à des ONG qui dénonçaient l’octroi de licences d’armes à l’Arabie saoudite.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles) - En mars dernier, le Conseil d’État avait décidé en extrême urgence de suspendre les licences d’exportation d’armes à l’Arabie saoudite. 17 licences attribuées par le gouvernement wallon quelques mois auparavant étaient concernées. Trois entreprises wallonnes étaient citées dans le dossier: la FN Herstal, CMI Defence et Mecar.

Ces licences devaient essentiellement permettre l'exportation d'armes légères de la FN Herstal et de tourelles de char de la société CMI Defence à destination de la garde royale saoudienne.

Quatre mois plus tard, le Conseil d'Etat vient de donner à nouveau raison à ces ONG (la Ligue des droits humains, la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie et Vredesactie) en ordonnant en référé la suspension de l'exécution de plusieurs décisions prises par le ministre-président wallon Elio Di Rupo et liées au commerce des armes avec Riyad. Gelées une première fois en mars, les demandes d'autorisation avaient en effet été renouvelées peu après.

Le socialiste Elio Di Rupo se retrouve ainsi dans le collimateur des ONG. Elle le soupçonne d’avoir cherché à attribuer ces licences d’armes en catimini, au mépris du traité qui en régit la vente.

En Wallonie, la fabrication et la vente d’armes oscillent en permanence entre intérêts économiques et scrupules humanitaires. Cette schizophrénie doit en partie au fait que la FN Herstal fait partie d’un groupe - «Herstal Group» - dont l’unique actionnaire est la Région wallonne. Un groupe qui a des ramifications internationales puisqu’il possède également deux sociétés américaines de renommée mondiale investies dans la fabrication d'armes de chasse: Repeating Arms Company (Winchester) et Browning Arms Company.

Des massacres et des ventes

En 2019, le Groupe Herstal a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 828 millions d’euros, similaire à celui de l’année précédente. Le résultat net consolidé était de 44 millions d’euros, en retrait par rapport à 2018. La FN emploie 3000 personnes de par le monde, dont 1.600 en Belgique.

L’an dernier toujours, à l’occasion de la 5e Conférence des États parties au Traité sur le commerce des armes (TCA), l’ONG Amnesty International avait appelé la Belgique à se conformer à ses engagements. «Les armes wallonnes, de grande qualité, méritent mieux qu’un marketing axé essentiellement vers des criminels de guerre et qui, du reste, pourraient un jour se retourner contre nous», avait déclaré Philippe Hensmans, le directeur de la section belge francophone d’Amnesty International.

Mais en dépit des massacres perpétrés au Yémen, la Région wallonne a continué à vendre des armes à l’Arabie saoudite, pays qui est partie prenante aux hostilités. Ce conflit a déjà fait plus de 100.000 morts.

4.400 emplois

Plus globalement, en 2018, les montants liés aux licences d'armes octroyées par la Wallonie se chiffraient à 950 millions d'euros, soit une augmentation de 35% par rapport à 2017. La «meilleure année» en dix ans. Un montant de 225 millions d’euros avait été encaissé rien qu’avec les ventes d’armes à destination de l’Arabie saoudite. Ce qui n’avait pas empêché le socialiste Elio Di Rupo de bloquer deux licences destinées à la force aérienne saoudienne, un choix justifié par son rôle dans le conflit… yéménite.

Ce prurit aura été de courte durée, comme le révèle aujourd’hui la décision du Conseil d’Etat. C’est que si l’on ajoute CMI Defence à la FN, l’emploi de 4.400 personnes dépend très largement en Wallonie du marché des armes avec l’Arabie saoudite. Ce n’est pas un détail…

