A dix jours de l'inauguration officielle de l'usine de fabrication de laine de roche à Illange, les riverains et collectifs militants contre ce projet, se réunissent ce samedi à 14 heures à Thionville, pour une nouvelle manifestation.

Les «anti-Knauf» poursuivent leur mobilisation

Sophie WIESSLER A dix jours de l'inauguration officielle de l'usine de fabrication de laine de roche à Illange, les riverains et collectifs militants contre ce projet, se réunissent ce samedi à 14 heures à Thionville, pour une nouvelle manifestation.

«Nous sommes face à un mur, c'est vrai, mais on continue quand même». C'est avec détermination que Guy Vignard, porte-parole du groupe «Stop Knauf Illange», s'est exprimé ce vendredi matin pour annoncer une nouvelle mobilisation samedi 12 octobre à Thionville.

Knauf peut s'installer à Illange L'usine dont le Luxembourg ne voulait pas obtient le feu vert des autorités françaises en Lorraine.

Quatre mois après leur défaite en recours à Strasbourg, le collectif souhaite revenir en force contre l'implantation de l'usine Knauf à Illange. Cet établissement de fabrication de laine de roche, qui a divisé les ministres au Luxembourg, avant d'obtenir le feu vert de l'Etat français, s'étend dans la mégazone d'Illange, juste au bord de l'A31.

Un millier de personnes attendues

Une construction qui inquiète surtout les riverains aux alentours: en effet, l'usine brûlera du coke pour chauffer la roche et produire la laine. Pour le collectif, l'enceinte émettra 80.000 tonnes de CO2 par an, sans compter la pollution des camions acheminant la matière première, alors que dans un rayon de 100 à 350 mètres se situent terrain de foot, école primaire, accueil périscolaire et habitations.

Plusieurs manifestations ont donc déjà eu lieu en Moselle et un millier de personnes sont attendues à 14 heures ce samedi dans le pays thionvillois.

«Le site est actuellement envahi de produits non conformes, de la laine de roche, stockés en plein vent et sous la pluie, c'est n'importe quoi», souligne le porte-parole, photos à l'appui.

Cet événement intervient surtout dix jours avant l'inauguration officielle de l'usine, selon les membres du collectif, qui doit avoir lieu le 22 octobre en soirée.

«Nous ne sommes pas invités. Nous n'avons eu aucun contact avec Knauf, hormis des réunions publiques fin 2018. Depuis c'est silence radio», explique Guy Vignard, qui glisse, à demi-mot, que «Stop Knauf Illange» sera peut-être quand même de la partie le 22 octobre prochain...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.