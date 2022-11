Fin septembre, 30.000 litres de kérosène s'étaient échappés d'un pipeline en Allemagne, à quelques pas de la frontière luxembourgeoise. Heureusement, la Sûre a été épargnée par cette fuite.

Fuite d'un pipeline

Les 30.000 litres de kérosène n'ont pas pollué la Sûre

Laura BANNIER Fin septembre, 30.000 litres de kérosène s'étaient échappés d'un pipeline en Allemagne, à quelques pas de la frontière luxembourgeoise. Heureusement, la Sûre a été épargnée par cette fuite.

Un bouchon détaché, et ce sont 30.000 litres de kérosène qui se déversent dans la nature. La scène s'est déroulée le 28 septembre dernier, à Echternacherbrück, une localité allemande située à la frontière du Luxembourg, alors que des travaux de maintenance étaient réalisés sur un pipeline de l'OTAN. Pompiers et polices, dont certains agents venus du Grand-Duché, sont immédiatement intervenus sur place, préconisant alors aux citoyens d'éviter la zone.

Une information et des images qui avaient de quoi inquiéter, au regard d'une possible pollution des milieux naturels environnants. Dans une question parlementaire adressée à la ministre de l'Environnement, les députés DP Carole Hartmann et Gusty Graas s'enquièrent justement des conséquences de cette importante fuite de kérosène.

La réponse de Joëlle Welfring (déi Gréng) se veut rassurante. «Selon les informations du ministère de la Protection du climat, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mobilité de Rhénanie-Palatinat, il n'y a pas eu de pollution du cours d'eau frontalier ''Sûre''», écrit la ministre. Un constat qui a été réalisé dès le lendemain de l'incident grâce à l'analyse d'un prélèvement réalisé sur place par les autorités allemandes.

Pas de poursuites

La Sûre n'ayant donc fait l'objet d'aucune pollution, l'incident n'entraînera pas de poursuites juridiques sur base de la législation luxembourgeoise. «Mes services n’ont pas connaissance de suites juridiques éventuellement entamées par les autorités allemandes», note par ailleurs la ministre.

Pour rappel, ce pipeline de l'OTAN sert à alimenter en carburant divers aéroports de l'organisation. Le Findel est notamment approvisionné de cette manière. Si des milliers de litres se sont échappés de l'installation avant que la fuite ne soit colmatée, aucun blessé n'est à déplorer.

