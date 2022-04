Lors d'une conférence de presse, les responsables du zoo ont annoncé ce qui attend les visiteurs pour la prochaine saison.

Ours polaires, loups et compagnie

Le zoo d'Amnéville présente les nouveautés pour 2022

(tb avec Sarah Schött) Henk et Akiak sont de la même famille - et pourtant ils ne se connaissent pas. Les deux ours polaires mâles ne sont en France que depuis quelques semaines et apprennent maintenant tout doucement à se connaître dans le nouvel enclos des ours polaires du zoo d'Amnéville. Ils sont nés dans le même zoo, mais ont ensuite été séparés - Akiak est maintenant arrivé de Rostock, Henk des Pays-Bas. Les deux ours font partie des nouveautés que le zoo d'Amnéville a récemment présentées au public dans le cadre d'une conférence de presse.

Le fait que le parc animalier français abrite des ours polaires n'est pas une nouveauté en soi. Mais depuis fin 2020, l'enclos était vide après la mort du dernier ours. Moins de deux ans plus tard, la vie a repris ses droits avec Henk et Akiak. Le zoo a notamment profité de cette pause pour rénover l'enclos des ours polaires.

Préservation de l'espèce et pédagogie

Selon les responsables, les facteurs d'information et d'éducation ont notamment été importants dans la décision d'accueillir de nouveaux animaux. «L'ours polaire est le représentant d'un habitat qui évolue rapidement», explique Thomas Grangeat, responsable des offres pédagogiques. «Nous devons nous préoccuper de ce problème et sensibiliser au fait que nous devons changer quelque chose ici, chez nous, pour que l'habitat des ours polaires puisse évoluer». Sans les ours polaires, la chaîne alimentaire s'effondre. Pour l'employé du zoo, la conservation de l'espèce et la pédagogie vont donc de pair. «Les ours polaires sont aussi un point d'attraction dans le zoo. L'argent que les gens paient pour cela va notamment à la recherche».

Après des temps plutôt difficiles - outre la pandémie de covid, le parc animalier a également fait la une des journaux ces dernières années en raison de problèmes financiers. Les responsables veulent désormais tourner la page et comptent sur un nouveau départ, et pas seulement avec les deux ours polaires. En effet, quelque chose a également changé pour les loups arctiques qui, avec les ours polaires et les loutres, constituent la «zone arctique». Comme la meute, qui ne comptait à l'origine que quelques individus, est passée à 18 loups, le zoo a décidé de leur offrir un nouvel enclos. Actuellement, celui-ci est encore en construction, mais il sera bientôt terminé.

Le troisième «chantier» auquel on a travaillé ces derniers mois est la mini-ferme, un point fort probablement surtout pour les jeunes visiteurs. Il s'agit là aussi d'une attraction qui existe déjà depuis longtemps, mais qui est désormais conçue de manière plus interactive. Les visiteurs sont guidés sur un sentier à travers l'enclos des chèvres, moutons et autres, et peuvent ainsi entrer en contact avec les animaux. Cela devrait permettre, surtout aux enfants, d'en apprendre davantage sur les espèces domestiques.

En plus de ces grands chantiers, la nature elle-même a bien sûr assuré quelques nouvelles arrivées. Depuis le 22 janvier, un bébé orang-outan est venu agrandir la famille des singes, et les rhinocéros ont enregistré une double naissance : Chez eux, la femelle Céra est arrivée le 18 janvier et le mâle Parchi est né exactement un mois plus tard, le 18 février. Et si la nature le veut, ce ne seront pas les seuls nouveaux venus que les personnes intéressées pourront admirer lors de leur prochaine visite au zoo d'Amnéville.

Trois questions à... Albane Pillaire, directrice du zoo. Albane Pillaire, vous êtes directrice du parc depuis 2021 et avez donc repris le flambeau en pleine pandémie de coronavirus. Comment le zoo a-t-il traversé la crise ? Pendant un certain temps, nous étions en confinement. C'était très difficile pour une institution comme la nôtre, car nous avons des obligations qui demeurent - nous devons nous occuper des animaux. Nous ne sommes pas une entreprise qui éteint la lumière et le chauffage, ferme la porte et c'est tout. Cela signifie que nous avons dû faire face à des coûts de personnel et d'équipement. Les aides de l'État, entre autres, nous ont facilité la vie. Cependant, nous avons aussi profité de cette période pour travailler sur certaines choses. Nous avons concentré nos forces sur l'avancement de notre transformation - mais bien sûr plus lentement que ce qui aurait pu être fait autrement. Parmi les nouveautés, de laquelle êtes-vous particulièrement fier ? Ce sont trois nouveautés très différentes. Les ours polaires sont vraiment des animaux emblématiques et représentent aussi des problèmes comme le changement climatique, ils ont donc aussi une signification pédagogique. Les loups ont une grande importance pour moi personnellement et la meute va vraiment profiter du fait que nous pouvons maintenant leur offrir un enclos plus grand. En ce qui concerne la mini-ferme, je sais bien sûr, en tant que mère, à quel point ce genre de choses est apprécié. C'est agréable de voir les enfants avec les animaux, et c'est certainement un souvenir qui restera pour eux aussi. Où voyez-vous le zoo dans cinq à dix ans ? Le rêve est de redonner au zoo l'éclat qu'il avait. Il a grandi, mais il était déjà en difficulté avant la pandémie de covid ces dernières années. Maintenant, nous voulons lui donner un nouveau souffle et l'ouvrir au-delà des frontières. Notre atout, c'est que nous associons la nature à l'émotion. On est en contact direct, on peut venir en famille, c'est une expérience intergénérationnelle qui nous permet de toucher des profils très différents.

