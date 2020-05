De la tour Eiffel au parc animalier, c'est le grand écart que s'apprête à réaliser Anne Yannic. Dans un contexte économique très difficile, l'ex-dirigeante du Club Méditerranée va prendre la présidence du site touristique fondé par Michel Louis.

Le zoo d'Amnéville change de tête

(DH) - «Je suis heureuse de rejoindre l'aventure du zoo d'Amnéville pour un nouveau départ. J'ai conscience que le zoo a un rôle déterminant à jouer dans l'écosystème de notre société», a commenté Anne Yannic, la nouvelle présidente dans le communiqué diffusé par Prudentia Capital.

C'est ainsi que le nouvel actionnaire du parc zoologique de la cité thermale a intronisé sa nouvelle présidente. Cette dernière va assurer «toutes les fonctions de la direction générale et aura pour mission de professionnaliser le zoo». Les priorités que lui ont assignées les nouveaux actionnaires sont claires: «la gestion financière et la refonte des politiques commerciales et marketing». Des objectifs déjà traduits par une présence accrue via les réseaux sociaux alors que le contexte économique très difficile a poussé les zoos et les parcs animaliers à demander des aides étatiques partout en Europe.

La nouvelle responsable du zoo d'Amnéville (58 ans) a dirigé, entre autres, et pendant trois ans, l'exploitation de la tour Eiffel qui accueille chaque année près de sept millions de visiteurs. Elle a aussi occupé le poste de directrice générale des marchés France, Belgique et Suisse du Club Méditerranée.

Par ailleurs, le communiqué de Prudentia Capital ne fait pas mention du devenir de Michel Louis, le dirigeant historique du zoo. Un haut lieu du tourisme en Lorraine qui, avant l'arrivée des nouveaux investisseurs, était étranglé par une dette de 53 millions d'euros et n'avait pas bonne presse suite à «l'affaire Olaf» alors que 120 dossiers ont été remis aux prud'hommes.





