Le virus reprend sa course dans la Grande Région

Alors que le nombre de cas détectés augmente au Luxembourg, la situation ne va pas en s'améliorant non plus de l'autre côté des frontières. Selon les autorités françaises, le covid-19 recommence à circuler plus activement à l'Est de la France notamment, tandis que les autorités prennent des mesures pour endiguer la pandémie.

(ASdN) - L’accalmie n'aura été que de courte durée. Depuis le 1er juillet, pas moins de 1.475 nouvelles infections au covid-19 ont été enregistrées au Luxembourg. Une situation que le pays n'a pas à envier à ses voisins. Vendredi, le taux de reproduction du virus a été classé rouge dans la région Grand Est.

L'indicateur, désormais fixé à 1,72, mesure combien de personnes sont contaminées par un malade. Au-dessus de un, cela signifie que le virus ne régresse plus, mais se propage.

Un changement de couleur qui intervient alors que le port du masque dans les lieux publics est obligatoire en France depuis le début de la semaine. Soit trois mois après cette même obligation sur le territoire luxembourgeois.

Une mesure sanitaire bienvenue alors que le nombre de cas diagnostiqués augmente. Selon les autorités françaises, 298 infections de covid-19 ont été recensées en Grande Région du 13 au 19 juillet, contre 156 une semaine plus tôt. Bien que pour l'heure, aucune activité anormale au niveau des services de réanimation ne soit à déplorer.

Pour rappel, au cœur de la crise, les hôpitaux de la région s'étaient retrouvés saturés dès le mois de mars. Afin de les désengorger, le Luxembourg avait alors accueilli onze patients atteints du covid-19.

En Belgique, la situation ne va pas non plus en s'améliorant. Le plat pays a ainsi officiellement reporté la phase 5 de son déconfinement. Le taux de reproduction national est en effet estimé entre 1,05 et 1,53 par l'institut de recherche belge Sciensano.

Comme Xavier Bettel (DP) dimanche, la Première ministre belge Sophie Wilmès a donc annoncé des mesures complémentaires pour endiguer le rebond de la pandémie de coronavirus en Belgique, telles que le port du masque dans les bars et restaurants, mais aussi dans les rues commerçantes, sur les marchés, les brocantes, les fêtes foraines, et dans les zones publiques des bâtiments publics.

En Allemagne, pas de nouvelle mesure annoncée, mais une méfiance croissante. L'Institut Rober Koch a à nouveau mis le Luxembourg dans la liste des pays à risque. Une décision toutefois fortement contestée par une vingtaine d'élus de la Rhénanie-Palatinat. Pour rappel, à Trèves, le ratio d'habitants testés positifs s'établit à 108/100.000 habitants, contre 178 pour la Rhénanie-Palatinat et 271 pour l'ensemble de l'Allemagne.

