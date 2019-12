Au 14e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, la SNCF a annoncé une «légère amélioration» des conditions de circulation. Ces mercredi 18 et jeudi 19 décembre, 75 trains sur 187 assureront la ligne Nancy-Metz-Luxembourg en journée.

Le trafic TER s'améliore quelque peu mercredi

(DH) - Les usagers du rail vont-ils pouvoir souffler quelque peu? En tout cas la SNCF a annoncé une «légère amélioration» des conditions de circulation pour les mercredi 18 et jeudi 19 décembre. Davantage de trains seront globalement en circulation et le groupe ferroviaire aura moins recours à des cars de substitution.

Pour ce qui est des grandes lignes Luxembourg-Metz-Paris, deux départs sont programmés à 6h40 et 16h10.

D'autre part, et concernant le week-end, la SNCF a assuré pouvoir transporter tous les passagers ayant déjà réservé un billet dans les TGV, mais avec des changements d'horaires voire d'itinéraire dans la moitié des cas.



En raison des congés de fin d'année, la SNCF a aussi indiqué qu'à partir de jeudi et jusqu'à dimanche inclus, elle «utilisera en priorité ses trains à deux niveaux». Elle fera circuler d'abord les TGV Ouigo, plus capacitaires (avec 1.300 voyageurs transportés pour un seul conducteur) et va contacter systématiquement tous les clients ayant une réservation sur un TGV ou un train Intercités.



ℹ️ #TERGrandEst



📢 Rappel :



Pendant toute la durée de la grève, l'information sur les horaires des trains et cars du lendemain est disponible uniquement la veille à 17h00 sur l'Assistant SNCF.📲



Nous sommes présentes pour répondre à vos questions. pic.twitter.com/gR4KytV37Z — TER Grand Est (@TERGrandEst) December 17, 2019