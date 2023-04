Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites -la douzième- a lieu ce jeudi 13 avril en France. Le point sur les perturbations, notamment sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, et sur les manifestations.

Grande Région 2 min.

12e journée de mobilisation en France

Le trafic TER légèrement perturbé ce jeudi

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites -la douzième- a lieu ce jeudi 13 avril en France. Le point sur les perturbations, notamment sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, et sur les manifestations.

(Pascal Mittelberger avec AFP) - Une douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est programmée ce jeudi 13 avril en France. Elle se déroulera à la veille des décisions, très attendues, du Conseil constitutionnel sur le projet de loi adopté grâce à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution.

Réforme des retraites: vers une censure partielle? Le Conseil constitutionnel a entre les mains le sort de la réforme des retraites. Selon Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences à l'Université de Rouen, le texte pourrait probablement être censuré. Explications.

Cette institution composée de neuf membres -que l'on surnomme les «Sages»- va-t-elle censurer la réforme? Seulement une partie, par exemple, l'index seniors? Donnera-t-elle son feu vert à la procédure d'un référendum d'initiative partagée (RIP), chère à la gauche? Ou va-t-elle valider le texte sans rien trouver à redire? Réponse vendredi.

«Légères» perturbations dans les transports

En attendant, c'est donc une nouvelle journée d'actions et de perturbations qui s'annonce, dans les transports notamment.

«La communication gouvernementale agace, crispe et alimente la colère» Alors que la réforme des retraites est désormais suspendue à la décision du Conseil constitutionnel, Anne Jadot, maître de conférences en science politique à l'Université de Lorraine, détaille les enjeux derrière les quatre saisines de l'institution.

Dans le ciel, l'annulation d'environ 20% des vols a été demandée dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. Les aéroports d'Orly et Roissy ne sont pas concernés par les conséquences de la participation des contrôleurs aériens au mouvement. Sur les rails, au niveau national, la SNCF prévoit trois TER sur cinq et quatre TGV sur cinq. «Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi normales», précise-t-on encore.



Les horaires des TER du sillon lorrain

En Lorraine, la circulation des TER sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg correspond plus ou moins aux prévisions nationales, selon les horaires publiés ce mercredi en fin d'après-midi sur le site TER Grand Est.



Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Ainsi, pour la pointe du matin, il y aura des trains au départ de Metz et à destination de Luxembourg à 4h52, 5h07, 5h31, 6h04, 6h29, 6h43, 7h00, 7h13, 7h30, 8h30, 8h47 et 9h31. Le soir, les TER au départ de Luxembourg en direction Metz sont annoncés à 17h16, 17h28, 17h46, 18h09, 18h16, 18h28, 18h39, 19h09, 19h39, 20h16 et 20h39. Il y aura plusieurs trains, dans les deux sens de circulation, en journée.

La circulation sera normale sur la ligne entre Longwy et Luxembourg.

Manif matinale à Metz

Du côté des manifestations, le cortège parisien s'élancera à 14h de la place de l'Opéra pour rallier la place de la Bastille via celle de la République. Selon une information du média LCI, qui a pu consulter une note interne des services de renseignements, entre 40.000 et 70.000 personnes sont attendues à Paris, et 400.000 à 600.000 dans toute la France, avec la crainte de nouveaux débordements liés à la présence d'éléments radicaux dans les cortèges.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

À Metz, la manifestation unitaire est programmée à 10h au départ de la place de la Gare. À 10h également, un autre rassemblement est prévu en Moselle, à l'est du département, à Sarreguemines. À Nancy, les manifestants se retrouveront à 14h sur la place Carrière.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.