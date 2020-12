Malgré la mise en place, à compter de mercredi, d'un nouveau confinement partiel outre-Moselle, les règlements d'exception pour les résidents du Grand-Duché resteront en vigueur.

Le trafic frontalier autorisé vers l'Allemagne

Malgré la mise en place, à compter de mercredi, d'un nouveau confinement partiel outre-Moselle, les règlements d'exception pour les résidents du Grand-Duché resteront en vigueur.

(Jmh avec SC) - Face à la «croissance exponentielle» des infections et aux «très nombreux décès» selon les mots d'Angela Merkel, l'Allemagne se reconfine. Entre le 16 décembre et le 10 janvier, tous les commerces à l'exception des magasins d'alimentation, des pharmacies et des drogueries resteront fermés. Une différence par rapport au Grand-Duché où tout restera ouvert et qui risque de provoquer une nouvelle activité de part et d'autre de la frontière.

Interrogé lundi par le Luxemburger Wort, Alexander Zeyer, porte-parole du gouvernement sarrois, indique qu'une modification pour le trafic frontalier n'est pas prévue «selon le statut actuel». Même position du côté d'Andrea Bähner, porte-parole du gouvernement de Rhénanie-Palatinat, qui précise qu'un renforcement des règles de contrôle d'entrée sur le territoire ou de contrôles aux frontières n'étaient pas à l'ordre du jour.

Pour mémoire, la fermeture des frontières, côté allemand au printemps, avait suscité bon nombre de réactions irritées. Notamment au moment des célébrations du 25e anniversaire des accords de Schengen. A noter que les règles sanitaires actuelles prévoient que les résidents luxembourgeois sont autorisés à rester en Sarre et en Rhénanie-Palatinat pendant un maximum de 24 heures sans devoir être mis en quarantaine. A l'inverse, les résidents allemands peuvent séjourner au Grand-Duché jusqu'à 72 heures avant de devoir s'isoler.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.