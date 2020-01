Le trafic ferroviaire toujours perturbé par une panne

La circulation des trains entre Thionville et Luxembourg, depuis ce mardi matin, est toujours fortement perturbée à la suite d'un problème d'alimentation électrique.

La circulation des trains entre Thionville et Luxembourg, depuis ce mardi matin, est toujours fortement perturbée à la suite d'un problème d'alimentation électrique.

(DH) - Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit en France et qu'un service de TER normal n'est toujours pas assuré, le trafic ferroviaire des TER reliant Nancy à Luxembourg est fortement perturbé ce mardi matin. En cause une panne électrique au niveau de Thionville. Selon la SNCF, des retards et des suppressions sont à prévoir.

🎙️ #InfoTrafic



📢 Suppressions à venir suite à un problème d'alimentation électrique.#TER88734 Metz 11:46 -> Lux 12:45 ❌ Supprimé entre Thionville et Lux.

Les voyageurs sont invités à emprunter :#TGV2815 Metz 12:09 -> Lux 12:52 ou #TER8809 Metz 12:33, avec arrêt à Hettange. https://t.co/CAIYt3ntqi — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) January 7, 2020

Par ailleurs, et en ce qui concerne l'obligation d'équiper les rames du système de sécurité européen ERTMS, la direction de la compagnie ferroviaire a indiqué que «le programme d'équipement des 12 premières rames TER 2N a bien été respecté, en revanche le mouvement social qui court depuis le 5 décembre dernier retarde la mise en service opérationnelle des rames équipées». Une déclaration qui a fait vivement réagir les syndicats des cheminots.



🎙️ #InfoTrafic, #Thread



Si le programme d’équipement des 12 premières rames TER 2N de votre ligne a bien été respecté, en revanche le mouvement social qui court depuis le 5 décembre dernier retarde la mise en service opérationnelle des rames équipées. — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) January 2, 2020