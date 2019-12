Les tarifs transfrontaliers des bus et trains seront revus à la baisse au 1er mars 2020. Conséquence directe de la gratuité des transports au Grand-Duché, annonce le Verkéiersverbond, lundi. Si l'attractivité des transports en commun grimpe, elle fait craindre une saturation.

Le ticket transfrontalier (bien) moins coûteux

(aa) - C'est une mesure phare du gouvernement de Xavier Bettel qui va ravir les milliers de frontaliers exerçant au Grand-Duché. La gratuité des transports en commun entrant en vigueur le 1er mars 2020, le prix des abonnements entre le Luxembourg et ses voisins deviendra moins cher. Une baisse des tarifs sur les rails et sur les routes qui soulagera les portefeuilles français, allemands et belges.

Sur les rails français tout d'abord, le nouveau tarif de l'abonnement mensuel avec le TER Grand Est passe à 214,90 euros pour le trajet Nancy-Luxembourg. Au lieu de 257,40 euros actuellement. Pour les Messins, la facture perd 43 euros mensuels, pour atteindre 100 euros. Une baisse plus flagrante encore pour le trajet Thionville-Luxembourg, qui, de 88 euros, tombera à 45,50 euros. Soit près de la moitié.

Des bonnes nouvelles également d'actualité côté belge. A titre d'exemple, l'abonnement mensuel entre Arlon et Luxembourg via Sterpenich baissera de près de 50%, de 82 euros à 53 euros. Pour les voyageurs frontaliers résidant à Trois-Ponts, le prix mensuel sera revu de 30%, passant de 129 euros à 100 euros.

Même situation pour les voisins allemands, dont les tarifs bénéficient aussi de la réforme grand-ducale. L'abonnement mensuel entre Trèves et Luxembourg baisse ainsi quasiment de moitié, passant de 85 à 45 euros. En version annuelle, le tarif n'affichera plus que 490 euros. Contre 850 euros auparavant.

A noter que les baisses tarifaires ne concerneront que les voyages effectués en deuxième classe. La première classe n'étant pas concernée par la mesure de gratuité luxembourgeoise.

Les voyageurs sont déjà nombreux sur les réseaux transfrontaliers, faisant craindre une surchauffe sur certaines lignes avec la baisse des tarifs. Photo : Serge Waldbillig

Les amateurs des bus transfrontaliers peuvent aussi avoir le sourire. Le tarif mensuel de la RegioZone 1, qui dessert notamment Thionville et Trèves, passe de 85 à 40 euros. Dans la RegioZone 2, qui concerne Sarrelouis et Sarrebruck, ce tarif tombe de 135 à 85 euros.

Alors cette baisse des prix va-t-elle attirer davantage de voyageurs dans des trains en surcharge chronique ? A l'image des TER français, bientôt moins nombreux à faire la navette et souvent perturbés par des avaries.

Contactés par le Luxemburger Wort, les CFL assurent ne pas s'attendre à «une énorme hausse du nombre des passagers», sans donner plus de précisions. Au ministère de la Mobilité, on se veut rassurant, rappelant l'ouverture prochaine d'un nouveau quai dans la gare de la capitale, au 5 décembre.

Pour rappel, en 10 ans, le nombre de passagers empruntant l'axe Metz-Luxembourg a plus que doublé, frôlant aujourd'hui les cinq millions. Si d'un côté les sommes prélevées aux frontaliers vont effectivement baisser, il se pourrait que les places assises dans les trains, elles, deviennent plus chères.