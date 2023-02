Après un début de saison mouvementé dû au manque d'enneigement dans les Vosges, les stations de La Bresse et de La Schlucht ont retrouvé leur beau manteau blanc pour le plus grand plaisir des vacanciers d'hiver.

Le ski vosgien résiste encore au réchauffement climatique

Les combinaisons sont empaquetées dans les valises, la voiture a été révisée en prévision du grand départ, le chalet est réservé depuis de nombreuses semaines... Le parfum des vacances d'hiver est bel et bien dans l'air. Et c'est normal: elles débutent ce vendredi 10 février au soir pour les écoliers luxembourgeois, mais également les Lorrains.

Pour beaucoup de familles, ce sera direction les Vosges pour profiter des pistes de La Bresse et de La Schlucht. Les deux stations du massif auront de quoi offrir de belles heures de glisse aux passionnés de ski. Davantage que lors de la précédente pause pédagogique. «Le début de la saison a été mouvementé. Au début des vacances de Noël, on a eu un redoux assez fort avec des pluies régulières qui ont réduit l'activité du domaine skiable et mangé le manteau neigeux», nous expliquait en janvier Jean-Yves Remy, le PDG du groupe Labellemontagne, à la tête, notamment, des deux stations vosgiennes.

À La Bresse, en dépit des petites chutes de neige la veille de Noël, la majorité des pistes étaient fermées aux skieurs. Seule la piste d'école a pu voir son ouverture maintenue grâce à la fabrication de neige de culture. Les pistes de La Schlucht, elles, n'ont ouvert leurs portes que le 18 janvier. «Par conséquent, notre chiffre d'affaires du début de saison équivaut à la moitié de celui d'un hiver normal», révèle le PDG.

Garantir une activité économique

Au total, 23 jours de redoux avaient été comptabilisés par Labellemontagne dans les Vosges depuis le début de la saison, en date du 13 janvier. La chute des températures et le retour de la neige depuis cette date ont - heureusement pour les skieurs - permis de reconstituer un manteau neigeux suffisant au fonctionnement normal des domaines skiables.

En complément de cette neige naturelle, les deux stations sont équipées en enneigeurs. Au processus classique, où le mélange d'eau sous pression et d'air comprimé permet de créer des flocons lorsqu'il fait froid, se rajoute la «snow factory». Ce dispositif, qui permet de fabriquer de la neige même avec des températures positives, est sujet à des critiques, en raison de son coût énergétique et de son impact environnemental.

D'une manière générale, on a toujours connu des aléas très forts du manteau neigeux dans les Vosges, car on est sur de la moyenne montagne. Jean-Yves Remy, le PDG du groupe Labellemontagne

Des arguments qui sont balayés d'un revers de la main par Jean-Yves Remy. «Les systèmes d'enneigement permettent de garantir une activité économique totalement nécessaire au territoire. C'est une assistance, une assurance, un complément qui sera toujours limité par la température extérieure et le coût économique.» Le PDG de Labellemontagne note par ailleurs que l'eau consommée pour la création de neige artificielle est restituée au milieu naturel lors de la fonte.

Si elles ont donc perturbé le début de la saison 2022/2023, les difficultés d'enneigement ne sont pas nouvelles dans les Vosges. «D'une manière générale, on a toujours connu des aléas très forts du manteau neigeux dans les Vosges, car on est sur de la moyenne montagne. On est finalement assez coutumiers de ces hivers sans neige, on en a d'ailleurs connu deux très durs en 2015-2016, 2016-2017.»

Si Jean-Yves Remy considère que tous les quatre à cinq ans, un hiver particulièrement rude se produit dans le massif montagneux, le réchauffement climatique laisse présager une intensification du phénomène. Une menace dont le professionnel a conscience, mais qui reste pour le moment mesurée. «Si je me réfère aux cinq dernières années, on a réussi à maintenir un équilibre et à faire vivre un territoire.»

Pas d'alternative

Connaîtra-t-on la fin de la neige dans les Vosges? «C'est un scénario possible, mais ce n'est pas un risque immédiat», selon le dirigeant de Labellemontagne. Et si, d'aventure, ce scénario se réalise, Jean Yves Remy prédit un contexte dramatique pour les territoires de montagne. «Aujourd'hui, il n'existe pas d'activité économique alternative qui puisse faire vivre ces territoires, a fortiori l'hiver.»

Ainsi, si le réchauffement climatique vient à faire disparaître le ski, les autres activités ne parviendront pas à remplacer cette perte. «Toute la difficulté du sujet, c'est que les activités complémentaires ne génèrent pas de flux économique. C'est d'ailleurs la magie du ski, qui en génère un si significatif qui permet de structurer une vie sociale», appuie le PDG à la tête de 1.000 employés et saisonniers. Si les luges sur rails ou le VTT existent déjà depuis quelques années dans les Vosges, le maintien du ski est un scénario par défaut.

À plus court terme, c'est davantage l'impact de la crise énergétique qui préoccupe les stations de ski. Alors que l'électricité représentait 3 à 4% du chiffre d'affaires du groupe lors des précédentes saisons, son prix va peser lourd cette année pour atteindre plus de 10% du chiffre d'affaires, «un véritable handicap».

Afin de faire face à cette augmentation des charges, Labellemontagne a mis en place une série de mesures, à commencer par l'augmentation du prix des forfaits, la réduction de la vitesse des remontées mécaniques, ou encore la limitation de la création de neige artificielle. «Dans une station, l'électricité c'est 65% pour les remontées mécaniques et 35% pour la neige de culture», détaille Jean Yves Remy. Des flocons qu'il va falloir fabriquer ces prochains jours, en raison du faible niveau de précipitations annoncé.

