L'homme, déjà condamné à perpétuité, devra notamment répondre de soupçons de braconnage, de tentative de coups et blessures dangereux.

Grande Région 2 min.

Justice en Allemagne

Le Sarrois qui a abattu deux policiers à nouveau jugé

L'homme, déjà condamné à perpétuité, devra notamment répondre de soupçons de braconnage, de tentative de coups et blessures dangereux.

(DPA) - Andreas S., 39 ans, condamné pour le meurtre de deux policiers en novembre dernier, devra prochainement répondre de ses actes devant la justice dans le cadre d'un autre procès.

«La réalité est différente des séries policières» Le meurtre de deux officiers de police en Allemagne illustre une fois de plus les risques professionnels des forces de l'ordre. Un fonctionnaire donne son point de vue.

Dans le procès qui se tiendra au tribunal de Neunkirchen à partir du 14 février, il s'agira entre autres de soupçons de braconnage, de tentative de coups et blessures dangereux, a fait savoir le tribunal d'instance mardi à Neunkirchen.

Concrètement, il est reproché au Sarrois d'avoir abattu un chevreuil en septembre 2017 près de Spiesen-Elversberg sans autorisation de chasse. Cette action aurait été observée par un témoin, qui se serait ensuite mis en travers du chemin du véhicule de l'accusé sur un chemin de terre. Afin d'éviter que le braconnage commis auparavant ne soit découvert, l'homme aujourd'hui âgé de 39 ans aurait foncé sur le témoin. Celui-ci n'a pu se sauver qu'en sautant sur le côté.

D'autres enquêtes sur lui en cours

L'accusé aurait ensuite dénoncé ce témoin pour diffamation fin 2017, selon les informations. L'accusé sera sorti de prison et amené au tribunal pour connaître les futures dates du procès, a déclaré un porte-parole du tribunal. Selon le parquet de Sarrebruck, d'autres enquêtes sont en cours contre l'homme de 39 ans, soupçonné de braconnage et d'infractions à la loi sur les armes. Il s'agirait d'un grand nombre de cas dont le lieu des faits se situe en Sarre, mais aussi dans le Bade-Wurtemberg et en Bavière. Les faits reprochés concernaient surtout la période de 2021 à janvier 2022.

L'homme de 39 ans a été condamné en novembre à la prison à vie par le tribunal de Kaiserslautern. Selon le jugement, il avait voulu dissimuler le braconnage professionnel en tuant une policière stagiaire de 24 ans et un commissaire de police de 29 ans lors d'un contrôle de véhicule le 31 janvier 2022 près de Kusel (Palatinat occidental). Le tribunal a en outre constaté la gravité particulière de la faute. Le jugement n'est pas encore définitif.

Une pluie d'hommages, un an pile après le drame Hasard du calendrier, l'annonce de ce nouveau procès intervient un an jour pour jour après le drame survenu à Kusel. À l'occasion du funeste anniversaire des tirs mortels sur ces deux jeunes policiers, des proches, des officiers de police et des hommes politiques ont rendu hommage ce mardi aux deux victimes. La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a appelé à ne jamais accepter la violence contre les policiers et les autres représentants de l'État. «Ceux qui nous protègent méritent eux-mêmes notre protection. Chaque jour et partout», a écrit Faeser sur Twitter. La ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer (SPD), a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Elle pense particulièrement à leurs familles, a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande DPA.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.