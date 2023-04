Après un an d'arrêt et de travaux pour contrecarrer le phénomène de corrosion sous contrainte, le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom est à nouveau apte au service. Il sera reconnecté au réseau cette semaine.

Le réacteur n°3 de Cattenom reprend du service

Pascal MITTELBERGER Après un an d'arrêt et de travaux pour contrecarrer le phénomène de corrosion sous contrainte, le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom est à nouveau apte au service. Il sera reconnecté au réseau cette semaine.

Cette fois-ci, ça y est ! Le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom va être reconnecté au réseau électrique français. Et ce un peu plus d'un an après sa mise à l'arrêt forcé le 26 mars 2022, pour traiter un phénomène de corrosion sous contrainte repéré sur l'installation.

Cette reconnexion était initialement annoncée pour le samedi 1er avril, mais a été décalée au 7 avril (elle pourrait avoir lieu un peu avant...) en raison de petits retards dans les activités de redémarrage (le combustible a été rechargé il y a un mois) et des mouvements de grève d'une partie du personnel de la centrale dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.



Retour sur les derniers mois mouvementés de la troisième tranche de la centrale mosellane.

Février 2021: révision décennale

Le 12 février 2021 au soir, l'unité n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom est déconnectée du réseau de production d'électricité français. L'arrêt est prévu et important: il s'agit de la révision décennale de l'installation, sorte de check-up complet.

Pas moins de 18.000 opérations sont réalisées par quelque 3.000 intervenants. Coût du chantier: 200 millions d'euros. Il se termine début septembre 2021, quand l'unité est reconnectée au réseau.

Février 2022: inquiétude au Luxembourg

Au début de l'année 2022, le grand public fait connaissance avec une nouvelle expression technique: le phénomène de corrosion sous contrainte. On apprend d'abord que cinq réacteurs, sur les 56 que compte la France, sont touchés par un problème de corrosion des circuits de secours destinés à refroidir les réacteurs. Cattenom ne figure pas sur la liste initiale mais la centrale mosellane possède des installations identiques à celles des réacteurs concernés par ce phénomène.

Fin janvier 2022, le gouvernement luxembourgeois fait part de son inquiétude par les voix de Carole Dieschbourg, alors ministre de l'Environnement, et Claude Turmes, ministre de l'Energie, tous deux membres du parti Déi Greng. Le 8 février, EDF annonce que le réacteur n°3 de Cattenom va être arrêté «pour effectuer des contrôles».

26 mars 2022: début de l'arrêt forcé

L'arrêt pour contrôles débute à la fin du mois de mars 2022. Il doit durer cinq semaines. Mais rapidement, les suspicions de corrosion sous contrainte se révèlent fondées. Mi-avril, une source syndicale révèle qu'il y a bien un problème, détecté par des imageries ultrasons de certaines parties de la tuyauterie. L'information est confirmée par la direction d'EDF. Les travaux sont engagés.

24 juin 2022: plus aucun réacteur en service

C'est un fait assez rare pour être souligné. Le vendredi 24 juin au soir, l'unité n°2 est déconnectée du réseau - «pour une courte durée» - afin de réaliser une réparation sur le système de ventilation. Les réacteurs n°1 (maintenance annuelle), n°3 et n°4 (contrôles des tuyauteries dans le cadre du phénomène de corrosion sous contrainte) sont alors également à l'arrêt. Cattenom ne produit pas d'électricité pendant quelques jours.

7 octobre 2022: la direction optimiste mais...

Ce jour-là, le directeur Jérôme Le Saint effectue, devant la presse, un point d'étape sur les travaux en cours à la centrale nucléaire. À ce moment-là, seul le réacteur n°3 est en service. Il affirme que les autres, les n°1 et n°4, devraient être redémarrés dans le courant du mois de novembre. La quatrième tranche sera finalement reconnectée le 8 décembre, et la première... début février 2023.

Par contre, ce 7 octobre 2022, Jérôme Le Saint ne donne aucun calendrier pour le n°3, et ne confirme donc pas la date du 11 décembre, annoncée par la direction nationale d'EDF quelques jours auparavant. Bien lui en prend: moins d'un mois plus tard, l'entreprise repousse la date, au 26 février 2023. L'état du parc nucléaire français n'est alors guère réjouissant: près de la moitié des réacteurs sont à l'arrêt, et l'on craint pour l'approvisionnement en électricité durant l'hiver.

19 décembre 2022: un mois de rab et le bout du tunnel

L'agence Bloomberg annonce, que l'arrêt de l'unité n°3 est prolongé d'un mois, jusqu'au 26 mars 2023. C'est-à-dire pile un an après sa mise à l'arrêt forcé. Mais c'est donc finalement en cette première semaine du mois d'avril que le réacteur n°3, construit à partir de juin 1982 et mis en service en février 1991, produira à nouveau de l'électricité injectée sur le réseau national. Il faudra quelques jours pour qu'il atteigne 100% de la puissance, 1.300 megawatts, soit l'alimentation d'un million de personnes.



Le point sur les autres réacteurs • N°1: elle produit depuis son redémarrage au début du mois de février mais un «nouvel arrêt intermédiaire» doit avoir lieu ce printemps «afin de poursuivre les opérations de réparation sur les circuits (2 soudures avaient déjà été traitées en fin d’année 2022)», fait savoir EDF Cattenom sur son site Internet. • N°2: elle a été mise à l'arrêt dans la nuit du 3 au 4 mars dernier, pour sa maintenance annuelle. Mais pas seulement. «En parallèle de ces activités, et conformément à la stratégie d’EDF dans le cadre du traitement de l’affaire de corrosion sous contrainte, les équipes procéderont au remplacement préventif complet des tuyauteries du circuit d’injection de sécurité du réacteur», indique EDF Cattenom. • N°4: elle alimente le réseau de production d'électricité depuis sa remise en service au début du mois de décembre 2022.

