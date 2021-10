Pour la deuxième fois en deux semaines, l'installation a dû être mise à l'arrêt ce mardi. Plutôt préoccupant pour une unité qui vient de faire l'objet de sept mois de maintenance.

Centrale nucléaire

Le réacteur n°3 de Cattenom pose soucis

Patrick JACQUEMOT Pour la deuxième fois en deux semaines, l'installation a dû être mise à l'arrêt ce mardi. Plutôt préoccupant pour une unité qui vient de faire l'objet de sept mois de maintenance.

«Intervention de maintenance sur un filtre situé sur une des turbopompes» : voilà ce qui avait motivé mi-septembre, l'arrêt du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Une interruption surprenante d'autant que la cheminée n'avait plus craché de panache de vapeur, de mars à septembre 2021, en raison de la visite décennale qui avait vu l'ensemble du réacteur être inspecté et conforté. Mais dix jours plus tard, première panne. Ce mardi, un mois pile après le redémarrage, une seconde pause vient d'être signalée...

Ainsi, le réacteur âgé de trente ans s'est-il cette fois mis hors service «automatiquement» ce 5 octobre vers 3h40 du matin. Si EDF a immédiatement signalé l'incident, «sans impact sur la sécurité du personnel et sur l’environnement», le gestionnaire du site lorrain n'a pas encore indiqué la cause de cette mise à l'arrêt. Se contentant d'informer que «les équipes de la centrale procèdent aux contrôles et au diagnostic qui permettront de déterminer l’origine de l’événement».

Du coup, la centrale (située à une dizaine de kilomètres du Luxembourg) ne tourne plus que sur deux réacteurs, les n°1 et 4. En effet, l'unité de production est actuellement en arrêt programmé. Là encore, il s'agit d'une pause pour des activités de maintenance.

Le réacteur n°3 incriminé en ce début d'automne sort donc pourtant de sa troisième phase de révision générale. Un investissement majeur pour le site qui a vu l'intervention de quelque 3. 000 intervenants extérieurs, la réalisation de 20.000 opérations et plus de 150 modifications entreprises sur les installations en plus des nombreux examens réglementaires. Une révision à plus de 200 millions d'euros qui semble donc ne pas avoir porté tous ses fruits.

