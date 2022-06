Particulièrement plébiscité par les électeurs lorrains lors du premier tour des élections législatives françaises, le parti de Marine Le Pen a été placé en tête dans huit des vingt circonscriptions que compte la région.

Législatives en France

Le Rassemblement national tire son épingle du jeu en Lorraine

Laura BANNIER Particulièrement plébiscité par les électeurs lorrains lors du premier tour des élections législatives françaises, le parti de Marine Le Pen a été placé en tête dans huit des vingt circonscriptions que compte la région.

Pour la troisième fois cette année, les Français ont été appelés aux urnes. Cette fois-ci, afin d'élire leurs députés. Un scrutin qui a moins passionné les foules que l'élection présidentielle, à en croire le taux d'abstention particulièrement élevé qui a été observé dans l'Hexagone: 52,49%, un record pour un premier tour d'une élection législative.

Comme le présageaient les sondages, l'alliance de gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon, la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (NUPES) est venue challenger la majorité présidentielle. La première force politique empoche 25,66% des suffrages exprimés à l'échelle nationale, tandis que la seconde la devance d'une courte tête, avec 25,75% des voix. Ce sont aussi les deux seules familles politiques à disposer de candidats élus au premier tour, la NUPES remportant ainsi quatre sièges, tandis qu'Ensemble! en grappille un seul.

En Lorraine en revanche, les électeurs devront tous se déplacer aux urnes une seconde fois, ce dimanche 19 mai. Et la majorité d'entre eux auront à choisir entre un candidat du Rassemblement national et son opposant. Le parti de Marine Le Pen a en effet été particulièrement plébiscité par les Lorrains.

La majorité challengée en Moselle

Zoom sur la Moselle, d'abord, où la majorité présidentielle a été bousculée de ses sièges. En 2017, elle y avait fait (presque) carton plein, en remportant huit des neuf circonscriptions que compte ce département frontalier. Cette année, les choses sont plus compliquées pour les candidats d'Ensemble!, qui sont seulement cinq à accéder au second tour.

Dans la première circonscription, Belkhir Belhaddad (Ensemble!), se qualifie avec 24,29% des voix, mais il est devancé par le candidat du Rassemblement national Grégoire Laloux (25,37%). Ludovic Mendes est le seul député sortant à arriver en tête de sa circonscription sur les circonscriptions messines. Il remporte 23,88% des voix, se plaçant ainsi devant Lisa Lahore (21,44%) de la NUPES, qui l'affrontera dimanche sur la 2e. En revanche, il ne reste aucune trace de la majorité présidentielle sur la 3e circonscription mosellane, Richard Lioger ayant été devancé par Charlotte Leduc de la NUPES (24,27%), et Françoise Grolet du Rassemblement national (18,37%).

De son côté, Fabien Di Filippo (Les Républicains) est en bonne voie pour conserver son siège sur la 4e circonscription. Le député sortant a rassemblé 45,78% des suffrages exprimés, contre 21,22% pour Michel Rambour, son poursuivant du Rassemblement national. Ensemble! ne sera pas non plus présent sur la 5e, Nicole Trisse ayant été devancée par Marie-Claude Voinçon (25,88%) et Vincent Seitlinger (24,53%), représentant respectivement le Rassemblement National et les Républicains. Le parti de Marine Le Pen arrive aussi en tête dans la 6e, Kévin Pfeffer remportant la première manche de cette élection avec 30,58%, contre 22,13% pour Chrisophe Arend, député sortant de la majorité présidentielle.

Même constat dans la 7e circonscription, où Alexandre Loubet, candidat RN a rallié 33,80% des suffrages exprimés. Il devance Hélène Zannier, candidate Ensemble! sortante, qui remporte 22,08% des voix. Mais sur cette circonscription, la vraie gagnante est l'abstention, qui frôle les 60%. Laurent Jacobelli a, lui aussi, séduit les électeurs d'extrême droite. Sur la 8e circonscription, il arrive en tête avec 35,17% des voix. Il affrontera Céline Léger au second tour, la candidate Nupes engrangeant 27,68% des suffrages. La 9e et dernière circonscription a donné l'avantage à la majorité présidentielle. Isabelle Rauch y sort vainqueuse (32,56%), devant Brigitte Vaïsse (22,18%), faisant de cette zone géographique la seule circonscription mosellane ne comportant pas de candidat RN au second tour.

Prime aux sortants en Meurthe-et-Moselle

En Meurthe-et-Moselle, les députés sortants résistent mieux. Dans la première circonscription, Carole Grandjean, députée sortante de la majorité présidentielle, l'emporte avec 33,76% des suffrages. Juste derrière elle, Nordine Jouira de la Nupes a engrangé 32,82% des voix. Le candidat PS étiqueté Nupes Stéphane Hablot, également maire de Vandœuvre-lès-Nancy, fait la course en tête sur la 2e circonscription avec 36,59% des voix, laissant Emmanuel Lacresse d'Ensemble! se qualifier avec 31,60% des suffrages.

Sur la 3e circonscription, celle située à la frontière luxembourgeoise, le score est serré. C'est tout de même Xavier Paluszkiewicz, le député sortant d'Ensemble! qui l'emporte, avec 25,16% des voix. Martine Etienne, de la Nupes, suit juste derrière avec 24,88%. Thibault Bazin profite aussi de la prime au sortant. Le candidat LR de la 4e circonscription empoche 31,29% des suffrages, devant Dominique Bilde du RN (25,99%). Même constat pour Dominique Potier (divers gauche), qui se hisse en tête avec 43,97% des voix, devant Philippe Morenvillier du RN (27,40%) sur la 5e. La sortante Caroline Fiat l'emporte, elle, sur la 6e, avec 29,97% des suffrages, suivie par le candidat Rassemblement national, Anthony Boulogne, avec 28,48%.

Dans les deux circonscriptions meusiennes, le parti de Marine Le Pen l'emporte. A Bar-le-Duc, dans la première circonscription, Brigitte Faudineau arrive en tête avec 30,43% des voix. Elle est suivie par le candidat Divers droite Bertrand Pancher (30,19%). Dans le nord, à Verdun, c'est Florence Goulet qui arrive en tête avec 33,43% des suffrages, devant la candidate de la majorité présidentielle Anne Bois (19,06%).

Enfin, dans les Vosges, le Rassemblement national sera également bien présent au second tour. Dans la première circonscription de ce département, ce sont Les Républicains qui l'emportent avec le candidat Stéphane Viry (37,21%), suivi d'Emmie Moons du RN (20,50%). David Valence, de la majorité présidentielle, remporte le premier tour dans la 2e circonscription (30,12%), et est ainsi poursuivi par le parti de Marine Le Pen en la personne de Gaëtan Dussausaye (28,73%).

Le député sortant Christophe Naegelen (Divers droite) l'emporte au sein de la troisième circonscription. Il se place largement en tête avec 47,21% des suffrages, suivi par Pierre François, du Rassemblement national qui récolte 18,10% des voix. Pour finir, dans la 4e et dernière circonscription vosgienne, Sébastien Humbert du RN est devant (26,10%), poursuivi par Jean-Jacques Gaultier (LR) qui empoche 21,50% des suffrages.

