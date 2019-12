La réunion publique concernant l’implantation de la multinationale américaine sur le plateau de Frescaty n'a pas dissipé les inquiétudes des habitants des communes limitrophes. Ces derniers craignent toujours les nuisances occasionnées alors que les politiques insistent sur les emplois créés.

Le projet Amazon peine toujours à convaincre

La réunion publique concernant l’implantation de la multinationale américaine sur le plateau de Frescaty n'a pas dissipé les inquiétudes des habitants des communes limitrophes. Ces derniers craignent toujours les nuisances occasionnées alors que les politiques insistent sur les emplois créés.

(DH) - Malgré une heure d'échanges, la réunion organisée mardi soir à Augny n'a pas permis de rapprocher les points de vue entre les opposants au projet Amazon et les élus mosellans. Au cœur des incompréhensions, les retombées positives de l'implantation du géant de l'e-commerce sur l'ancienne base aérienne de Frescaty.

Si les uns attendaient des réponses à leurs questions en matière de pollution, de gestion de l'eau et de l'impact sur les infrastructures routières, les autres n'ont avancé que des arguments économiques. A savoir principalement la création de milliers d'emplois. Un dialogue de sourds qui n'aura pas permis de rapprocher les deux parties qui n'ont, à ce jour, pas prévu de se revoir.

«Les élus nous imposent Amazon» D'ici 2021, le géant américain de l'e-commerce devrait posséder une base logistique de 185.000 m² aux portes de Metz. Un collectif de riverains s'oppose à ce projet à l'impact jugé trop négatif et échangeront avec les décideurs politiques ce mardi soir.

Au final, le plateau de Frescaty, une fois réaménagé, devrait abriter plus de 4.000 emplois directs dont 3.000 rien que pour assurer le fonctionnement des 185.000 m2 de la base logistique d'Amazon, selon les estimations du maire d'Augny François Henrion.

D'autre part, l'ancienne BA128 sera occupée notamment par le FC Metz sur 32 hectares, par l'ensemble Agrobiopole sur 60 hectares et par un pôle social et solidaire comprenant les Restos du cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge.

Pour rappel, les premiers coups de pelle de la plateforme destinée à irriguer principalement l'Europe de l'Est ont déjà été donnés, à l'abri des regards. Le chantier devrait durer un an et demi, pour une mise en service au cours de l'année 2021.