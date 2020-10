Face à la dégradation de la situation sanitaire, Jean Rottner estime, lundi, de plus en plus probable la possibilité d'un durcissement des mesures dans l'Hexagone.

Le président du Grand Est «certain d'un confinement»

Anne-Sophie de Nanteuil Face à la dégradation de la situation sanitaire, Jean Rottner estime, lundi, de plus en plus probable la possibilité d'un durcissement des mesures dans l'Hexagone.

Alors que la situation sanitaire inquiète en Europe, la France bat de nouveaux records. Dimanche, l'Hexagone a enregistré plus de 52.000 cas positifs en 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France. Dans le Grand Est, 756 patients sont actuellement hospitalisés, dont 101 en réanimation. Pour Jean Rottner, président Les Républicains de la région Grand Est, un renforcement des mesures sanitaires serait inévitable.

Pour l'homme politique, la menace d'un reconfinement se ferait de plus en plus sentir. Mais celui-ci pourrait être «différent du premier», estime-t-il dans un message posté sur les réseaux sociaux dimanche.

«J'ai le sentiment que les chiffres sont implacables», affirme ce lundi sur les ondes de Franceinfo celui qui est également médecin urgentiste. «Je pense que l'épidémie est dorénavant devant nous», ajoute-t-il appelant les dirigeants à «prendre les bonnes décisions».

Si selon lui, le reconfinement pourrait apparaître comme une option dans un pays «qui va être quasiment totalement touché, contrairement à la première vague», Jean Rottner appelle néanmoins au dialogue : «Parlons-en déjà maintenant», demande-t-il soulignant qu'il ne s'agit plus, à l'heure actuelle, «d'un sentiment», mais d'une «crainte».

23 pays de l'UE suscitent de «graves inquiétudes» Tous les pays de l'Union européenne à l'exception de la Finlande, Chypre, l'Estonie et la Grèce entrent désormais dans la catégorie à risque. Il y a un mois, la dernière évaluation des risques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies n'en recensait que sept.

De son côté, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, estime que la situation face au covid est «difficile, voire critique». Pour lui, il serait nécessaire «au minimum de durcir et d'étendre le couvre-feu» face à une deuxième vague épidémique «brutale», a-t-il précisé à l'AFP ce lundi.

La France fait partie des pays les plus touchés d'Europe aux côtés du Royaume-Uni (44.896 morts), de l'Italie (37.338 morts) et l'Espagne (34.752 morts). Dans la région, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, l'Aube, la Marne et les Ardennes sont classés depuis jeudi en état d'alerte maximale, et sous le coup du couvre-feu depuis vendredi.



Au Luxembourg, la situation sanitaire n'est pas plus enviable. Face à la hausse des cas de contaminations, le gouvernement a annoncé l'instauration d'un couvre-feu de 23h à 6h qui sera étudié par la Chambre des députés en ce début de semaine.





