Elections législatives françaises

A quoi ressemble le candidat type aux législatives ?

Anne-Sophie DE NANTEUIL En France, la place Beauvau recense 6.293 candidats pour les 577 sièges de député à pourvoir. Alors, ouvrier ou cadre ? Homme ou femme ? Jeune actif ou proche de la retraite ? La rédaction a examiné la base de données du ministère pour en tirer un portrait-robot.

Le «troisième tour de la présidentielle» approche. Les 12 et 19 juin prochains - les 5 et 19 juin au Luxembourg - les Français éliront les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Selon le ministère de l'Intérieur, ils sont ainsi 6.293 à espérer être élus, soit une moyenne d'environ 11 candidats par circonscription. Mais qui sont-ils ?

À vous de le découvrir ! Saisissez le curseur ci-dessous et estimez l'âge moyen du candidat.

La parité est-elle atteinte ? Quel pourcentage représentent, cette année, les candidates ?

Ouvrier, agriculteur ou cadre ? De quelle profession sont majoritairement issus les candidats ?

Enfin, le prénom et le nom les plus courants sont respectivement Philippe (100) et Martin (26). Rien de surprenant, dans la mesure où ils sont parmi les plus communs en France. Martin est d'ailleurs également le nom le plus répandu chez les maires, les conseillers départementaux et les conseillers régionaux, selon le répertoire national des élus. Philippe, quant à lui, est le prénom le plus répandu chez les conseillers régionaux, le deuxième chez les maires et le troisième chez les conseillers départementaux.



Découvrez le portrait-robot du candidat





