Accusé d'avoir essayé de se débarrasser du cadavre d'un ours polaire dans une déchetterie de la région, le zoo d'Amnéville évoque «une erreur qui a été corrigée». Le vétérinaire en chef a détaillé le fil des événements survenus en juillet 2018.

Le parc donne sa version des faits sur l'«affaire Olaf»

(ER) - Trois jours après les révélations de France Bleu Lorraine, qui faisaient écho de prétendues pratiques douteuses au sein du zoo à propos de la gestion des animaux morts et plus particulièrement celle d'un ours blanc, les responsables du zoo sont sortis de leur silence mardi.

Dans un communiqué, le vétérinaire en chef du parc a défendu son équipe. «Pensionnaire du parc depuis mars 1999, l'ours polaire Olaf est décédé le 25 juillet 2018 à l'âge de 31 ans. Comme la canicule sévissait dans la région, le corps a été stocké dans une chambre froide destinée aux restes d'aliments osseux et carnés, en attendant l'équarrisseur», déclare Alexis Maillot.

Ce dernier évoque par la suite les jours qui ont suivi le décès de l'animal. «Le 26 juillet, le cadavre a été emporté, par erreur, par l'entreprise chargée d'évacuer ces déchets. Arrivée au centre de traitement des déchets, l'entreprise s'est rendu compte de la méprise et le corps de l'animal a été immédiatement rapporté au zoo».

La santé des animaux prioritaire

Stocké à nouveau en chambre froide, «il y est resté jusqu'au passage de la société d'équarrissage le 30 juillet. Ce jour-là, le cadavre a été emporté dans son entièreté», conclut le vétérinaire en chef du parc qui s'estime avoir été «blessé par des accusations non fondées et non vérifiées» à l'égard de son équipe.

En guise de conclusion, Alexis Maillot rappelle que «le souci du bien-être des pensionnaires du zoo est essentiel».

Selon France Bleu Lorraine, le zoo d'Amnéville aurait tenté de faire disparaître le cadavre d'Olaf dans un site spécialisé pour le traitement des déchets ménagers. Le pauvre animal aurait finalement été découpé à la tronçonneuse par des salariés du parc.



Le contexte est particulièrement difficile pour le parc animalier qui est également dans le collimateur pour une gestion douteuse des finances et des ressources humaines. Il est aussi soupçonné de ne pas épargner l'environnement. Des déversements de produits dans la forêt d'Hagondange ou des enfouissements d'animaux dans le zoo feraient partie de ses pratiques.